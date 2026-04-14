El CEIP La Arboleda acogerá el 18 de abril la Fiesta de la Primavera

Martes, 14 Abril 2026 13:47

El AMPA del CEIP La Arboleda celebrará el próximo sábado, 18 de abril, la Fiesta de la Primavera. Esta jornada nace con el objetivo de reforzar la convivencia entre la comunidad educativa, al tiempo que se promueve el cuidado del entorno y la mejora de los espacios del centro.



La jornada, que comenzará a las 10.00 horas, está abierta no solo a la comunidad educativa, sino a también a toda la ciudadanía soriana.

Desde el AMPA han destacado en un comunicado la importancia de impulsar actividades que favorezcan la participación activa de las familias en la vida del centro, entendiendo que su implicación resulta clave para el desarrollo educativo y social de los niños y las niñas.

Durante la mañana se desarrollarán diversos talleres infantiles abiertos a todos los menores, como “Decora tu maceta” y “Muñeco crece pelo”, que combinan creatividad y sensibilización ambiental.

A las 12.00 horas tendrá lugar el cuentacuentos “La aburrida cebra Roxana”, seguido de una actividad dirigida a los más pequeños.

Los asistentes podrán disfrutar de una historia sobre la resiliencia, la creatividad y cómo enfrentar la frustración con paciencia y apertura a nuevas experiencias.

Uno de los ejes principales de la jornada será la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.

En este sentido, se instalarán varios parterres con el objetivo de crear un huerto urbano escolar, fomentando valores como el cuidado de la naturaleza, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Asimismo, se prevé la realización de labores de mejora del patio, como la pintura de distintas zonas, gracias a la colaboración de las familias y del propio colegio.

La importancia de las AMPAS

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos son cruciales porque actúan como puente entre familias y centros educativos, mejorando la calidad de la educación y el bienestar estudiantil.

Gestionan actividades extraescolares, representan a las madres y padres en el Consejo Escolar, defienden mejoras en infraestructuras y servicios, y fomentan la participación comunitaria.

Por ello, desde el AMPA del CEIP La Arboleda se ha animado a todas las familias que aún no forman parte de la asociación a sumarse y colaborar activamente en la construcción de un entorno educativo más participativo, sostenible y enriquecedor para todos.