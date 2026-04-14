Los socialistas Martínez y Pérez abren su segunda etapa en Cortes regionales

Martes, 14 Abril 2026 13:54

Los procuradores del PSOE de Soria, Carlos Martínez y Esther Pérez han tomado hoy posesión como procuradores en las Cortes de Castilla y León. Con la constitución de la XII legislatura del Parlamento autonómico, los socialistas sorianos regresan a la política regional.

Los socialistas sorianos contarán de nuevo con dos representantes al ser la fuerza política más votada en la provincia de Soria, en las últimas elecciones autonómicas, cuyo escrutinio concedió además un procurador al PP, otro a Soria ¡Ya! y otro a Vox.

El Grupo Parlamentario Socialista contará en esta nueva legislatura con 30 procuradores cuyo portavoz será Carlos Martínez reforzando la presencia y capacidad de influencia del PSOE de Soria en el ámbito autonómico, según ha resaltado el PSOE soriano.

Martínez Mínguez acumula una amplia trayectoria política e institucional.

Hasta el día de ayer ha ejercido como alcalde de Soria desde 2007, encadenando cinco legislaturas y cuatro mayorías absolutas consecutivas (2011, 2015, 2019 y 2023).

A lo largo de su carrera ha destacado, según ha resaltado el PSOE, por su firme defensa del municipalismo, apostando por una política cercana, transparente y basada en la participación ciudadana.

Su experiencia trasciende el ámbito local, con una destacada proyección internacional. Es miembro del Comité Europeo de las Regiones desde 2024, donde participa activamente en las comisiones de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto y de Política Económica, defendiendo especialmente el papel de los territorios afectados por la despoblación. Asimismo, forma parte del Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa.

En el ámbito global, ha desempeñado un papel relevante en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), donde ha sido presidente y actualmente ejerce como Enviado Especial para la Nueva Agenda Urbana ante la ONU, siendo uno de los pocos alcaldes españoles en intervenir en el plenario de Naciones Unidas.

Por su parte, Esther Pérez Pérez es diplomada en Ingeniería Técnica Agrícola y graduada en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural por la Universidad de Valladolid, además de contar con un máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad.

Posee también una dilatada trayectoria tanto orgánica como institucional dentro del PSOE y en las administraciones públicas.

Ha sido alcaldesa de La Póveda (2003-2007) y continúa como concejala en el municipio.

Ha ejercido como procuradora en las Cortes de Castilla y León (2011-2015) y ha desarrollado una intensa labor en la Diputación Provincial de Soria, donde ha sido vicepresidenta (2015-2019) y actualmente es portavoz del Grupo Socialista.

En el ámbito orgánico, ha ocupado distintas responsabilidades en las ejecutivas provincial y autonómica del PSOE, vinculadas a áreas clave como desarrollo rural, economía, empleo, igualdad y desarrollo económico, siendo además miembro del Comité Autonómico desde 2008.