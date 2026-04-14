Así se elaboran las 27 propuestas de IX concurso provincial de la croqueta
Del 17 al 26 de abril se podrán degustar hasta 27 propuestas en la novena edición del concurso provincial de la croqueta, organizado por ASOHTUR. La composición y elaboración de cada una de ellas ya se puede consultar.
Los socialistas Martínez y Pérez abren su segunda etapa en Cortes regionales
https://www.detapasporsoria.com/categoria-establecimiento/jornadas-gastronomicas/
Del 17 al 26 de abrir se celebrará De Tapas por Soria, que permitirá degustar hasta 27 formas de elaborar una croqueta, en sendos establecimientos de Soria y provincia.
Las Jornadas de la Croqueta se han convertido en una cita imprescindible en el calendario gastronómico soriano, capaces de atraer visitantes, movilizar al público local y visibilizar el talento de la hostelería.
Además se puede votar en el concurso “Mejor croqueta popular”. ASOHTUR sorteará dos escapadas al hotel Castilla Termal, en El Burgo de Osma.
Sólo hay que rellenar el cupón de votación con tus datos y tu voto a la croqueta que más te ha gustado, indicando el establecimiento que la ha elaborado.