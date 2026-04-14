Martes, 14 Abril 2026
Buscar
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Así se elaboran las 27 propuestas de IX concurso provincial de la croqueta

Del 17 al 26 de abril se podrán degustar hasta 27 propuestas en la novena edición del concurso provincial de la croqueta, organizado por ASOHTUR. La composición y elaboración de cada una de ellas ya se puede consultar.

Del 17 al 26 de abrir se celebrará De Tapas por Soria, que permitirá degustar hasta 27 formas de elaborar una croqueta, en sendos establecimientos de Soria y provincia.

Las Jornadas de la Croqueta se han convertido en una cita imprescindible en el calendario gastronómico soriano, capaces de atraer visitantes, movilizar al público local y visibilizar el talento de la hostelería.

Además se puede votar en el concurso “Mejor croqueta popular”. ASOHTUR sorteará dos escapadas al hotel Castilla Termal, en El Burgo de Osma.

Sólo hay que rellenar el cupón de votación con tus datos y tu voto a la croqueta que más te ha gustado, indicando el establecimiento que la ha elaborado.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 98146

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia