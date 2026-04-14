El rector de la UVa presenta cómic sobre historia del Campus de Soria

Martes, 14 Abril 2026 17:44

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, visita mañana miércoles el Campus Duques de Soria con una agenda que incluye varias convocatorias, entre ellas la inauguración del VI Congreso GIR Traduvino.

La inauguración está prevista a las 11:30 hras en el Salón de Grados.

El VI Congreso Internacional sobre la Vid y el Vino y su Traducción, bajo el lema “El vino en tu lengua", invita a reflexionar sobre la riqueza lingüística y cultural que rodea al mundo del vino y sus múltiples formas de comunicación.

En esta nueva edición, el encuentro reunirá a investigadores, docentes, profesionales del sector y traductores especializados para compartir experiencias, proyectos e investigaciones en torno a la lengua, la cultura y la traducción vitivinícola.

Una hora después, el rector asistirá a la presentación del cómic sobre la historia del Campus de Soria y el vídeo conmemorativo 40 aniversario.

La presentación contará con las intervenciones del rector, Antonio Largo; de la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte, Rebeca San José; del autor del cómic, Adrián Listo; y de José Reyes, técnico de medios audiovisuales campus de Soria.

Este cómic narra la historia del Campus de Soria y ha sido elaborado con información recopilada por profesorado y personal técnico de gestión de los cinco centros del campus, así como del vicerrectorado y la Biblioteca, el servicio de Informática y el de Medios Audiovisuales.

Su objetivo es presentar de manera gráfica y accesible el Campus de Soria, incluyendo sus estudios, servicios e información relevante para los estudiantes actuales y futuros.

El cómic ha sido realizado con motivo de los actos del 40º aniversario de la integración del Campus de Soria en la Universidad de Valladolid.

Entre otras actividades se han realizado conferencias, exposiciones y seminarios, así como programas de radio, videos, podcast, etc.



A las 13.30 horas, tomarán posesión como profesores titulares de Universidad Ignacio de Godos Crespo, Daniel Castillo Alvira, Inés Ortega Cubero, Ana María Fernández Araque, Francisco Mauro Gutiérrez, Odiel Estrada Molina y Diego Fernández Lázaro.