Ceña reitera que defenderá intereses de Soria en nueva legislatura de Cortes regionales

Martes, 14 Abril 2026 18:01

El procurador de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha reiterado que volverá a defenderá en la nueva legislatura los intereses de los sorianos en Valladolid.

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En rueda de prensa tras finalizar la sesión constitutiva del Parlamento regional, Ceña ha afirmado que la nueva legislatura se repetirá la misma situación que se vivió hace cuatro años en las Cortes de Castilla y León: Un pacto PP y VOX que va suponer una mayoría absoluta de 47 procuradores y es algo con lo que se va a tener que lidiar.

Ceña ha señalado que Soria ¡Ya! tiene un mandato claro: manifiesta que va a defender a lo largo de la legislatura los intereses de los sorianos en Valladolid.

Además ha subrayado que el proyecto mantiene pleno sentido porque los problemas estructurales de la provincia siguen presentes, como la despoblación, la falta de oportunidades o los desequilibrios territoriales.

Asimismo, ha reafirmado que Soria ¡Ya! seguirá defendiendo los intereses de la provincia desde las instituciones y continuará trabajando para que los problemas de Soria sigan presentes en la agenda política de Castilla y León.

Por todo ello, la plataforma ha anunciado que seguirá con el control de la acción del gobierno, así como el control de los compromisos del gobierno con la provincia de Soria y ha destacado que impulsarán la proposición de Ley de medidas contra la despoblación la cual ya fue presentada en la pasada legislatura.

Así como todas las iniciativas parlamentarias que sean necesarias para reclamar servicios a la provincia de Soria, así como el impulso de las infraestructuras que la provincia de Soria carece.