AMFAR Soria conmemora el 30 aniversario de su fundación

Miércoles, 15 Abril 2026 08:00

Con motivo del Año de la Mujer Agricultora, la asociación AMFAR Soria “Eva de Finojosa” conmemora el 30 aniversario de su fundación con la celebración de un acto institucional que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril en Soria.

El acto comenzará a las 12:00 horas en el salón de la Delegación Territorial de la Junta en Soria.

Este aniversario supone un hito significativo en la trayectoria de la asociación, que durante tres décadas ha trabajado en la defensa de los derechos, la visibilidad y el reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural y en el sector agrario.

El acto contará con la participación de las distintas presidentas que han estado al frente de la organización desde su creación hasta la actualidad, así como con la presencia de la presidenta nacional de AMFAR, en un encuentro que servirá para poner en valor el legado construido a lo largo de estos años.

Asimismo, se realizará un recorrido por la historia de la asociación a través de las actas de las asambleas celebradas durante este periodo, reflejo del compromiso constante de AMFAR Soria con el desarrollo rural, la igualdad de oportunidades y el impulso de la mujer agricultora.

Al acto han sido invitadas diversas autoridades y entidades del ámbito institucional y agrario, entre ellas la delegada territorial de Soria, representantes de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Soria —pendiente de confirmación—, así como organizaciones y entidades como ASAJA, Asociación Tierras del Cid, Adema y Caja Rural de Soria.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Soria ha excusado su asistencia.

Con esta celebración, AMFAR Soria quiere reafirmar su compromiso de seguir trabajando por el futuro de las mujeres del ámbito rural, reconociendo su papel esencial en la sostenibilidad y dinamización del territorio.