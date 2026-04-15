Concierto en Soria con joven promesa del jazz en España

Miércoles, 15 Abril 2026 08:07

La próxima convocatoria de la asociación En ViBop es el próximo viernes, en el Casino de Soria, con una de las más jóvenes promesas del jazz en España.

Allá por el año 2007, cuando nació la asociación "En ViBop", daba sus primeros pasos musicales tan sólo con tres añitos de edad de la mano de su papá, el también músico Alfons Carrascosa.

Actualmente, Víctor Carrascosa es una de las más jóvenes promesas consolidadas el jazz ibérico estatal, además de uno de los jazzman profesionales de menor edad que pasa por el escenario soriano envibopero.

A sus veintidós años, Carrascosa ha participado en un buen número de bandas y proyectos musicales, entre los que sobresalen la Sant Andreu Jazz Band, quizá el proyecto de jazz educativo en banda más emocionante de este país, la Barcelona Jazz Orchestra, y su primer proyecto como líder, la Víctor Carrascosa Firm Roots.

A su palmarés, se suman becas de estudios y giras internacionales por Suiza, Bélgica y Portugal, además de la ciudad de Nueva York, donde tocó en el programa Spanish Young Talents con una de las mejores secciones rítmicas de New York: Jeb patton, Billy Williams y Romeir Mendez.

Hay que estar atentos a este prometedor trompetista.

Víctor Carrascosa es, por derecho propio, una realidad en la escena del jazz en España.

Los entendidos afirman que su sonido evoca el lirismo de Chet Baker, la audacia de Freddie Hubbard y la libertad sonora de Tom Harrell.

Ahora los sorianos tienen la oportunidad de comprobarlo en directo: Víctor Carrascosa Quartet llega al escenario del salón "Gerardo Diego" de Casino Amistad-Numancia para presentar su nuevo proyecto. Jazz en estado puro.

Desaparece la venta anticipada de entradas.

Aforo hasta completar la sala. la asociación En ViBop ha rogado la máxima puntualidad.

MÁS INFO:

ARTÍSTICA: página web oficial e Instagram. Biografías web oficial y web Mirajjaz. Reseña Festival Jazz de Barcelona.

- ACTUACIONES: reciente y completo concierto para MiraJazz en Miranda de Ebro, tema en Spotify y canal YouTube.

VICTOR CARRASCOSA QUARTET:

- VÍCTOR CARRASCOSA: Trompeta

- TONI SAIGI: Piano

- MAR CUEVAS: Contrabajo

- ESTEFANÍA CHAMORRO: Batería

CASINO AMISTAD-NUMANCIA

Viernes, 17 ABRIL 2026; 20:00 h.

Venta individual de ENTRADAS sólo en taquilla (12 euros)

PRÓXIMOS CONCIERTOS:

● 8 mayo 2026, viernes: SAMUEL MARTÍNEZ QUARTET (Pantera Club, 20:00).

Joven guitarrista soriano en formato cuarteto, presentación de su reciente proyecto 'Las contradicciones entre sentimiento y razón'. Jazz fusión y estilo recitativo a través de un trabajo profundamente personal

● 21 mayo 2026, jueves: TRILOG (Pantera Club, 20:00).

Conversación y encuentro espontáneo entre flamenco, música hindustaní y jazz. Viaje desde la India hasta el Mediterráneo gracias al bansuri, la tabla y la guitarra flamenca.

● 5 junio 2026, viernes: DEBORAH CARTER (Casino Amistad, 20:00).

Una de las voces trasatlánticas y negroides más respetadas en la actualidad, reinterpretando grabaciones legendarias de Ella Fitzgerald. Referente actual del género, especialmente del llamado "scat singing".