La AECC reparte más de 700.000 euros en sorteo celebrado el 11 de abril

Miércoles, 15 Abril 2026 08:46

La Asociación Española Contra el Cáncer ha repartido en su mesa informativa de El Collado cien décimos que han sido premiados en el sorteo celebrado el pasado 11 de abril.

En todal ha repartido 751.500 euros, en décimos adquiridos en la adminstración de loterías Los Linajes.

El número afortunado ha sido el 85.899, una de las doce extracciones de cinco cifras del sorteo y está dotado con un premio de 7.515 euros al décimo.

La AECC de Soria adquirió el número completo en la administración número 3, 'Los Linajes', ubicada en la avenida Mariano Vicén de la capital.

El presidente de la AECC en Soria, Jesús Aguarón, ha deseado que este premio sirva para incentivar la colaboración ciudadanas en futuras ediciones del sorteo y visibilizar más la labor que realizan para combatir esta enfermedad.

Todos los premios del Sorteo extraordinario AECC de la Lotería Nacional, sábado 11 de abril

Primer premio al número 46.439 dotado de 150.000 euros al décimo.

Segundo premio al número 46.504 dotado con 30.000 euros al décimo.

Tercer premio al número 78.721 dotado con 15.000 euros al décimo.

Extracciones de cinco cifras: 27366, 36443, 32051, 33518, 43193, 45377, 46309, 52613, 64677, 73538, 76804 y 88599 son los números premiados con 75 euros por décimo.

Extracciones de cuatro cifras: 2125, 3924, 4263 y 9039 son los números premiados con 375 euros por décimo.

Extracciones de tres cifras: 018, 071, 124, 179, 219, 333, 408, 525, 551, 775 y 859 números premiados con 75 euros por décimo.

Extracciones de dos cifras: 37, 53, 60, 69 y 91 números premiados con 30 euros al décimo.

Reintegros: los números 1, 5 y 9 están premiados con 15 euros al décimo.