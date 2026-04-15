Soria acoge la 2ª edición de las Migas Solidarias a favor de ASPACE Soria

Miércoles, 15 Abril 2026 14:12

La solidaridad y la tradición gastronómica vuelven a unirse con la celebración de la segunda edición de las Migas Solidarias, un evento benéfico organizado a favor de ASPACE Soria, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo en la plaza Mariano Granados.

La jornada se desarrollará en horario de 13:00 a 15:30 horas, ofreciendo a todos los asistentes la oportunidad de disfrutar de un plato de migas acompañado de bebida por un precio solidario de 6 euros.

Todo lo recaudado irá destinado a apoyar la labor que ASPACE Soria realiza con personas con parálisis cerebral y sus familias.

Los tickets podrán adquirirse de forma anticipada en la sede de ASPACE Soria, ubicada en Carretera de Logroño nº12, a partir del viernes 17, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Asimismo, también estarán disponibles el mismo día del evento desde las 12:00 en la propia plaza. Hasta fin de existencias.

Como novedad en esta edición, los asistentes participarán automáticamente en una gran rifa, ya que cada ticket incluirá un número para el sorteo.

Además, la organización ha preparado diversas sorpresas que se irán desvelando a lo largo de la jornada.

ASPACE Soria ha destacado y agradecido en un comunicado la implicación de colaboradores, voluntarios y participantes, cuyo compromiso hace posible la celebración de este evento solidario.

Asimismo, ha reconocido especialmente la labor del cocinero encargado de elaborar las migas, pieza clave para garantizar el éxito gastronómico de la iniciativa.

Las Migas Solidarias se consolidan así como una cita destacada en el calendario local, que combina convivencia, solidaridad y tradición culinaria.