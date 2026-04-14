Robo con fuerza, de madrugada, en estanco de Soria

Martes, 14 Abril 2026 13:09

El estanco de la calle Puertas de Pro, en Soria, ha sufrido un robo en la madrugada del pasado 10 de abril.

El ladrón o ladrones han forzado la verja de la puerta de entrada y han sustraido cajetillas de tabaco y dinero del cambio, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La Policía Nacional ha abierto una investitación para identificar al autor o autores.

Por otra parte, el pasado fin de semana se registró una pelea, en la madrugada, en la calle Rota de Calatañazor, en la que tuvo que intervenir la Policía Nacional.

Al parecer dos hombres que dicen ser amigos se agredieron mutuamente, aunque no han presentado de momento denuncia.