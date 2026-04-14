Detectado turismo circulando en Soria a 192 km/h en una vía limitada a 90 km/h

Martes, 14 Abril 2026 12:42

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Soria ha abierto una investigación a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al sobrepasar la velocidad máxima permitida por el tipo de vía en 102 km/h.

Los hechos se han registrado a las 12:28 horas del pasado 11 de abril , cuando el turismo de alta gama fue detectado por un cinemómetro del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, circulando a 192 km/h, a la altura del km. 358,200 de la carretera N-234 (Sagunto-Burgos), en el término municipal de Soria, cuando el límite especifico de velocidad fijado por señal en el punto es de 90 km/h, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Las correspondientes diligencias fueron confeccionadas por el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 3 de Soria.

Este tipo de acciones al volante no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor y la de sus ocupantes, también la del resto de usuarios de la vía.

Es de suma importancia respetar las limitaciones de velocidad tanto genéricas como las especificas fijadas por las señales en cada tramo de via.