Dos heridos tras colisión de camiones en N-122, en Langa de Duero

Lunes, 13 Abril 2026 08:35

Dos camioneros han sido atendidos por los servicios sanitarios esta madrugada tras sufrir un accidente en la carretera nacional N-122, a su paso por el término municipal de Langa de Duero.

El accidente ha ocurrido en torno a las 00:37 horas de esta madrugada cuando se se ha registrado una colisión entre dos camiones en el punto kilométrico 243 de la N-122, en Langa de Duero.

Los alertantes han solicitado asistencia sanitaria para atender a los dos conductores de los vehículos.

Los dos camioneros estaban conscientes, fuera de los camiones pero con algunas heridas y cortes.

Se ha avisado a Tráfico de Soria y a Sacyl que ha movilizado una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de la zona.