Conductora herida tras salirse de calzada, en N-234, en Almenar de Soria

Viernes, 10 Abril 2026 14:07

Una conductora ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido al mediodía de este viernes en la carretera nacional N-234, a su pso por el término municipal de Almenar de Soria.

Información 112 Castilla y León ha señalado que el accidente de tráfico en Almenar de Soria se ha producido a las 13:26 horas.

En concreto ha sido en la carretera N-234, en el kilómetro 317, y ha consistido en la saalida de vía de un turismo.

Como consecuencia del accidente, una mujer de mediana edad ha resultado herida pero consciente.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.