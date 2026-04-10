Tres equipos de Sporting Santo Domingo encaran final en puestos de privilegio

Viernes, 10 Abril 2026 16:00

Restan tres jornadas para que concluyan los Campeonatos Regionales de Edad de las diferentes categorías y son tres los equipos de las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo que ocupan los puestos de privilegio en sus respectivas clasificaciones.

El Sporting Santo Domingo afronta las últimas jornadas con cuatro equipos entre los mejores de Castilla y León

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A, los alevines del Sporting Río Duero y las alevines del Sporting Santo Domingo A mantienen intactas sus opciones de clasificarse para los distintos Campeonatos de España.

A ellos se une el Sporting Río Duero benjamín masculino, único equipo federado de Castilla y León en su categoría. Hasta 22 partidos disputará este fin de semana la cantera del Sporting Santo Domingo, que participa en la presente temporada con 16 combinados en los Campeonatos Regionales de Edad.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting C recibirán este sábado, dentro de la Liga Plata, al Club Voleibol Palencia. Será a las 12:00 horas, en el Polideportivo de Los Pajaritos, donde, a continuación, los cadetes del Sporting Santo Domingo se medirán al mismo adversario.

Los cuatro combinados alevines -tres de la Liga Oro y otro de la Liga Plata- del Sporting Santo Domingo disputarán el domingo, en Valladolid, hasta tres encuentros cada uno de ellos.

El Sporting Santo Domingo A sólo ha sufrido dos derrotas en quince jornadas. Cuatro victorias suma el Sporting Santo Domingo C y en dos encuentros se ha impuesto el Sporting Santo Domingo B. Y cinco triunfos en la Liga Plata acumula el Sporting Santo Domingo D.

En Burgos entrarán en acción el domingo las cadetes del Sporting Santo Domingo A y los tres equipos infantiles femeninos.

El Hospital Latorre Sporting A sólo ha dejado escapar un set en todo el curso. En la cancha del Club Voleibol Burgos jugarán los cadetes, los infantiles, los alevines y los benjamines del Sporting Santo Domingo.

La escuadra alevín cuenta todos sus partidos por victorias y la benjamín -que compite en una categoría superior a la suya- concluirá en una meritoria cuarta posición si suma su tercer triunfo del curso.

Los conjuntos cadetes e infantiles del Sporting disputarán diez partidos el próximo fin de semana en Los Pajaritos y tres más en Valladolid el 26 de abril. Los ocho encuentros restantes tendrán como protagonistas a cuatro de las escuadras femeninas: dos de las alevines y las dos benjamines.