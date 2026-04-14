La exposición itinerante del Camino del Cid llega a Castillejo de Robledo

Martes, 14 Abril 2026 15:14

La exposición itinerante del Consorcio Camino del Cid, que permite bucear en la figura de Rodrigo Díaz de Vivar y los territorios que se evocan en el célebre Cantar de mío Cid, llega a la provincia de Soria este fin de semana, concretamente a Castillejo de Robledo.

La exposición podrá visitarse en la planta baja del Ayuntamiento (C/ Eras, 1) del 17 de abril al 3 de mayo, con entrada gratuita, todos los días en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Durante los próximos meses, la muestra recorrerá municipios de las ocho provincias que conforman el Camino del Cid (Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Alicante y Valencia), permitiendo a vecinos y visitantes descubrir de forma didáctica la historia y el patrimonio vinculados al Camino del Cid.

Esta iniciativa forma parte del programa cultural del Consorcio Camino del Cid, que busca acercar este gran itinerario histórico y turístico a los propios territorios por los que discurre, además de despertar el interés de nuevos viajeros por recorrer sus rutas.

El Camino del Cid se inspira en el Cantar de mío Cid y recorre más de 2.000 kilómetros a través de ocho provincias españolas, atravesando paisajes, castillos, pueblos históricos y espacios naturales que evocan la ruta del legendario caballero medieval.

La exposición, de cerca

Diseñada por Julián de Velasco, la exposición presenta una propuesta divulgativa y accesible para todo tipo de públicos.

A través de nueve paneles informativos, el visitante podrá realizar un recorrido por los principales aspectos históricos, literarios y culturales relacionados con el itinerario cidiano.

Entre los contenidos que aborda la muestra destacan: el personaje histórico de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador; el Cid literario y el contexto del Cantar de mío Cid, una de las obras más importantes de la literatura medieval española; el origen y desarrollo del Camino del Cid como itinerario turístico-cultural y las diferentes rutas que lo conforman; y el salvoconducto del Camino del Cid, la credencial que los viajeros pueden sellar durante su viaje y que constituye uno de los símbolos de este viaje.

Con esta exposición, el Consorcio pretende poner en valor la riqueza cultural, histórica y paisajística de los territorios cidianos, al tiempo que invita al público a descubrir el Camino del Cid como una experiencia de viaje que combina patrimonio, naturaleza y literatura.