Adjudicado contrato para adecuar 423 kilómetros del sendero GR 86

Martes, 14 Abril 2026 17:49

La empresa INFOREST Medio Ambiente S.L. adecuará los 423 kilómetros del sendero GR 86, que se extiende por toda la provincia, tras ser adjudicado el contrato por 228.194 euros.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado hoy la adjudicación del contrato, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana.

La empresa ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio.

El plazo de ejecución es de 150 días.

La intervención forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y los fondos Next Generation EU, dentro del componente 14, orientado a la modernización y competitividad del sector turístico.

El contrato tiene por objeto la limpieza, adecuación de caminos y reposición de señalética en 423 kilómetros del sendero GR 86, homologado en la Red de Senderos y concebido como un gran itinerario circular que articula el territorio soriano a través de caminos históricos y tradicionales.

El pliego técnico señala que esta actuación da continuidad a un proyecto ya iniciado, tras la ejecución previa de otros 510 kilómetros del mismo sendero, hasta completar la mejora del conjunto del recorrido previsto en esta fase.

Los tramos incluidos en esta adjudicación discurren por Almazán, Morón de Almazán, Monteagudo de las Vicarías, Alaló, Arenillas, Rello, Marazovel, Alpanseque, Romanillos, Yelo, Medinaceli, Salinas de Medinaceli, Arbujuelo, Urex, Layna, Judes, Iruecha, Santa María de Huerta, Serón de Nágima, Mazaterón, Deza, La Quiñonería, Ciria, Cueva de Ágreda, Almenar y Cihuela. El contrato incluye además variantes entre Rello y Alpanseque, Arbujuelo y Layna, Almenar y Serón de Nágima, Almenar y Mazaterón, y Deza y Cihuela.

El GR 86 constituye una infraestructura de gran valor para la conexión entre los recursos del patrimonio natural y cultural de la Celtiberia Soriana y para el acceso a numerosos enclaves turísticos de la provincia.

El cien por cien de esta actuación se encuadra en la tipología de movilidad sostenible asociada a infraestructura para bicicletas, con contribución climática y ambiental del 100 por cien dentro del PRTR.

Los trabajos previstos abarcan desde el ajuste de tornillería y la reinstalación de señales hasta la apertura manual de sendero, el desbroce manual intenso y la reposición de elementos de señalización.

Entre las actuaciones concretas figuran la construcción de una pasarela de madera en la etapa entre Mazaterón y Deza para salvar el paso sobre el río Henar, el repintado de 742 marcas del GR, la reinstalación de 89 balizas y 15 postes altos, la sustitución de vinilos deteriorados y el suministro e instalación de 146 nuevas balizas, además de otros elementos informativos y direccionales.

El pliego establece también criterios ambientales y de gestión de residuos.

Entre ellos figura la obligación de preparar para reutilización, reciclaje o valorización al menos el 70 por ciento en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos que se generen durante la obra, así como el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.