El restaurante La Lobita y la enóloga Ana Carazo, reconocidas en Salón Gourmets 2026

Miércoles, 15 Abril 2026 13:53

La provincia de Soria ha brillado en el Salón Gourmets 2026 con premios nacionales para el restaurante La Lobita y la enóloga Ana Carazo

La Diputación de Soria ha estado acompañando a los profesionales sorianos reconocidos en la 39ª edición del Salón Gourmets, donde Elena Lucas y Diego Muñoz, del restaurante La Lobita de Navaleno, han sido distinguidos como Mejor Restaurante en los premios de la Revista Club de Gourmets 2026, mientras que Ana Carazo, de la Bodega La Loba de Matanza de Soria, ha recibido el reconocimiento a Mejor Enóloga 2026 otorgado por la 41ª Guía de Vinos Gourmets.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha asistido a la tercera jornada de la 39ª edición del Salón Gourmets, que se celebra en IFEMA Madrid, donde ha acompañado a Ana Carazo, de la Bodega La Loba, y a Elena Lucas en el acto de entrega de premios de la Revista Club de Gourmets y de la 41ª Guía de Vinos Gourmets 2026. Unos galardones que reconocen la labor de los profesionales del sector hostelero y vitivinícola español y que sitúan, un año más, a la provincia de Soria entre los referentes de calidad gastronómica a nivel nacional.

Durante estos días, lectores y periodistas especializados participan en la elección de los ‘Mejores de España’, distinguiendo a bodegas, enólogos, bodegueros, restaurantes e instituciones que han destacado por su dedicación gastronómica en todo el panorama nacional.

En este contexto, la provincia de Soria ha estado representada por dos profesionales que reflejan el talento, el esfuerzo y la excelencia del sector agroalimentario soriano.

Elena Lucas y Diego Muñoz, chef y sumiller del Restaurante La Lobita, en Navaleno, han sido reconocidos con el premio a Mejor Restaurante dentro de la Revista Club de Gourmets 2026. Un galardón que pone en valor una trayectoria consolidada basada en la defensa del producto local, la micología y la innovación culinaria desde el medio rural. La Lobita se ha convertido en un referente gastronómico nacional, contribuyendo a proyectar la imagen de la provincia de Soria como destino culinario de primer nivel y demostrando que la alta cocina también nace y crece desde el territorio.

Asimismo, Ana Carazo, de la Bodega La Loba, de Matanza de Soria, ha recibido el reconocimiento a Mejor Enóloga 2026 otorgado por la 41ª Guía de Vinos Gourmets 2026.

Este premio reconoce su trabajo al frente de un proyecto vitivinícola que apuesta por la personalidad del territorio, la recuperación de viñedos y la elaboración de vinos con identidad propia. La distinción refuerza el posicionamiento de la provincia dentro del mapa vitivinícola nacional y evidencia el potencial de la Ribera del Duero soriana como zona emergente de gran calidad.

El presidente de la Diputación ha querido felicitar personalmente a las premiadas y ha subrayado el orgullo que suponen estos reconocimientos para toda la provincia.

“Estos premios demuestran que Soria cuenta con profesionales de primer nivel que están llevando el nombre de nuestra tierra a lo más alto. Elena Lucas, Diego Muñoz y Ana Carazo representan el talento, la dedicación y la excelencia del sector gastronómico y vitivinícola soriano”, ha señalado Serrano.

Asimismo, ha destacado que “desde la Diputación seguimos apostando firmemente por el sector agroalimentario porque es una de las grandes fortalezas de nuestra provincia y una oportunidad real de desarrollo económico y fijación de población”.

La presencia de la Diputación en el Salón Gourmets responde al objetivo de apoyar y promocionar el sector gastronómico soriano en todos sus ámbitos.

La institución provincial acompaña a las 21 empresas que participan este año en la feria, que se celebra en Madrid del 13 al 16 de abril y que está consolidada como uno de los principales escaparates nacionales e internacionales del sector agroalimentario.

La provincia de Soria está presente en el pabellón 4, donde muestra la calidad, variedad e innovación de sus productos a través de sus empresas agroalimentarias, reforzando su posicionamiento en un entorno clave para abrir mercados y generar nuevas oportunidades de negocio. Productos cárnicos, vinos, trufa, conservas, dulces y elaboraciones gourmet componen una oferta que refleja la riqueza gastronómica del territorio y el compromiso del sector con la excelencia.