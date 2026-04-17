Juan Gómez Jurado participa en X Jornadas de Novela Histórica de Soria

Viernes, 17 Abril 2026 08:23

Escritores referentes de la novela histórica en España, entre ellos Juan Gómez Jurado, participarán en Soria en la décima edición de sus jornadas dedicadas a este género literario, que se celebrarán del 7 a 9 de mayo.

La cita, coordinada por José Luis Corral, incorpora talleres participativos y la actividad especial “La Noche en la Edad Media” abriendo una ventana al festival Pamplona Negra que dirige Susana Rodríguez Lezaun, quien mantiene un vínculo especial con Soria donde trabajó como periodista.

El Ayuntamiento de Soria presenta una nueva edición de las Jornadas de Novela Histórica, que celebran su décima edición del 7 al 9 de mayo en el Palacio de la Audiencia bajo el título Objetos, amuletos y manuscritos.

Se trata de un encuentro ya consolidado en el calendario cultural de la ciudad y que vuelve a reunir a destacados autores y divulgadores en torno a la historia y la narrativa.

El programa de esta edición está coordinado por el historiador y escritor José Luis Corral, figura clave en la trayectoria de estas jornadas y en la configuración de un cartel que combina rigor histórico y atractivo literario.

Bajo su dirección, el ciclo propone una mirada original centrada en el papel de los objetos como protagonistas de la historia, elementos aparentemente inertes pero determinantes en el desarrollo de los acontecimientos.

Entre los nombres propios destaca la participación de Juan Gómez-Jurado, uno de los autores más leídos del panorama nacional, cuya presencia supone uno de los grandes reclamos de esta edición.

Junto a él, el cartel reúne a escritores y divulgadores de reconocido prestigio como Javier Sierra, Olalla García o Florencio Monje Gil, además del propio José Luis Corral, que abrirá las jornadas con la conferencia inaugural.

En este contexto, se abre también una ventana a la conexión entre géneros como la novela histórica y el suspense. Así, el festival Pamplona Negra, uno de los referentes del panorama nacional, tendrá presencia en el programa a través de su directora, Susana Rodríguez Lezaun, y de Fernando Corrales, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional) especializado en investigación y análisis forense. Ambos protagonizarán una conversación en torno al caso de “la bala que mató a Kennedy”.

El programa se estructura en conferencias abiertas hasta completar aforo en horario de tarde, con sesiones que abordan desde los objetos mágicos y de poder hasta episodios históricos reinterpretados desde la narrativa contemporánea.

Actividades paralelas: talleres y experiencia inmersiva

Las Jornadas amplían su propuesta con un bloque de actividades complementarias dirigidas a fomentar la participación y el aprendizaje práctico.

En colaboración con el IES Antonio Machado, se desarrollarán talleres didácticos como el de novela negra impartido por Susana Rodríguez Lezaun, así como la actividad “Historia y Ciencia. La bala que mató a Kennedy”, a cargo de Fernando Corrales, que ofrece una mirada divulgativa sobre uno de los episodios más analizados del siglo XX.

Como en ediciones anteriores, se apuesta por nuevos formatos para acercar la historia a públicos más jóvenes, incorporando enfoques que combinan rigor y atractivo narrativo, como el suspense, un género que continúa ganando seguidores.

Como uno de los momentos más singulares del programa, se celebrará “La Noche en la Edad Media”, una propuesta especial dirigida por José Luis Corral que trasladará al público a este periodo histórico en un entorno único como el Parque del Castillo y el Parador Antonio Machado, con aforo limitado y previa inscripción. Esta actividad se enmarca además en las iniciativas vinculadas al eclipse, que situará a Soria como un enclave privilegiado para su observación.

Inscripciones y acceso

Todas las conferencias serán de acceso libre hasta completar aforo en la Audiencia, mientras que las actividades con plazas limitadas requerirán inscripción previa a través del siguiente formulario:

https://forms.cloud.microsoft/e/ihiPGGKW28?origin=lprLink

La confirmación de plaza se realizará unos días antes del inicio de las Jornadas.

Toda la información actualizada del programa puede consultarse en:

https://novelahistoricasoria.blogspot.com