El PP exige medidas urgente ante reiteración de incidentes en "La Zona" de Soria

Martes, 14 Abril 2026 16:45

El Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Soria ha vuelto a denunciar públicamente la preocupante falta de seguridad que, desde hace demasiado tiempo, se sigue registrando en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la zona de la Rota de Calatañazor durante los fines de semana y días festivos. El último incidente se ha registrado este fin de semana.

Desde el Grupo Popular llevan más de un año advirtiendo de esta situación y reclamando soluciones concretas.

Entre sus propuestas, se encuentran la instalación de cámaras de seguridad en los puntos más conflictivos, así como el refuerzo de la presencia policial en horarios y días especialmente sensibles.

Sin embargo, el equipo socialista de gobierno ha hecho caso omiso a estas demandas.

Los hechos recientes, ocurridos el pasado fin de semana, con una nueva pelea en "La Zona", no hacen sino confirmar la gravedad del problema y la reiteración de episodios violentos en esta zona.

El pasado Año Nuevo, una pelea entre varios jóvenes terminó con un apuñalamiento, evidenciando el nivel de violencia que puede alcanzarse en este entorno.

Lejos de ser un hecho aislado, en las últimas semanas se han sucedido nuevos incidentes graves.

A finales de marzo, una pelea multitudinaria en la conocida zona de ocio nocturno se saldó con cuatro detenidos y cinco agentes de la Policía Nacional heridos que tuvieron que ser atendidos en el hospital.

Estos episodios reflejan, para el PP, no solo un aumento de la violencia, sino también una preocupante falta de respeto a la autoridad, con agresiones directas a los propios agentes encargados de garantizar la seguridad.

"Es intolerable que se siga permitiendo esta situación sin que se adopten medidas eficaces. Los vecinos merecen vivir tranquilos y contar con la protección necesaria por parte de las instituciones", ha censurado.

El PP ha recordado que este año no se van a cubrir las jubilaciones de los agentes de policía local y hasta agosto del año 2027 no se incorporarán nuevos efectivos.

Por ello ha exigido al equipo socialista de gobierno que actúe de manera inmediata, que escuche las propuestas que venimos realizando desde hace tiempo y que adopte medidas reales y efectivas para garantizar la seguridad en nuestras calles, especialmente en los puntos identificados como conflictivos.