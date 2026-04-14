Jornada de puertas abiertas de las FAMET en Navaleno
Los helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) realizarán la próxima semana una demostración, en Nsvaleno, de cómo trabajan.
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Si quiere ver de cerca a los helicópteros de las FAMET y conocer cómo trabajan sus tripulaciones, sólo hay que acercarse el próximo martes 21 de abril a las piscinas municipales de Navaleno, donde se celebrará una jornada de puertas abiertas para vivir una experiencia única, disfrutando, aprendiendo y viviendo la aviación del Ejercito de Tierra en primera persona, para todos los públicos.
Al día siguiente, 22 de abril, se realizará de 10 a 11 horas, un repostaje de helicóptero en el antiguo campo de fútbol.
Estas unidades forman parte de los contingentes enviados a misiones internacionales desde 1991, donde realizan, bajo mando español o internacional, misiones de ayuda humanitaria, evacuación sanitaria (MEDEVAC), de apoyo táctico, logístico y de enlace, proporcionando aeromovilidad a las tropas y trabajando en misiones de sostenimiento de la paz.
Las FAMET han volado sobre suelo iraquí en la Operación ALFA-KILO e integrados en la misión PROVIDE COMFORT en el año 1991.
Tras distintas misiones en Croacia-Bosnia, Albania, Mozambique, Kosovo, Kirguizistán, Líbano y Afganistán, las Unidades de Helicópteros del Ejército de Tierra han vuelto a surcar los cielos de Irak en apoyo a la coalición contra el DAESH, y sobrevuelan también las tierras de Mali en la misión de la Unión Europea que ayuda al mejorar las capacidades del Ejército de ese país.