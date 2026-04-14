Jornada de puertas abiertas de las FAMET en Navaleno

Martes, 14 Abril 2026 17:34

Los helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) realizarán la próxima semana una demostración, en Nsvaleno, de cómo trabajan.

Si quiere ver de cerca a los helicópteros de las FAMET y conocer cómo trabajan sus tripulaciones, sólo hay que acercarse el próximo martes 21 de abril a las piscinas municipales de Navaleno, donde se celebrará una jornada de puertas abiertas para vivir una experiencia única, disfrutando, aprendiendo y viviendo la aviación del Ejercito de Tierra en primera persona, para todos los públicos.

Al día siguiente, 22 de abril, se realizará de 10 a 11 horas, un repostaje de helicóptero en el antiguo campo de fútbol.

Estas unidades forman parte de los contingentes enviados a misiones internacionales desde 1991, donde realizan, bajo mando español o internacional, misiones de ayuda humanitaria, evacuación sanitaria (MEDEVAC), de apoyo táctico, logístico y de enlace, proporcionando aeromovilidad a las tropas y trabajando en misiones de sostenimiento de la paz.

Las FAMET han volado sobre suelo iraquí en la Operación ALFA-KILO e integrados en la misión PROVIDE COMFORT en el año 1991.

Tras distintas misiones en Croacia-Bosnia, Albania, Mozambique, Kosovo, Kirguizistán, Líbano y Afganistán, las Unidades de Helicópteros del Ejército de Tierra han vuelto a surcar los cielos de Irak en apoyo a la coalición contra el DAESH, y sobrevuelan también las tierras de Mali en la misión de la Unión Europea que ayuda al mejorar las capacidades del Ejército de ese país.