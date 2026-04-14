Covaleda arreglará tejados, calles y pistas forestales con fondos de borrasca Marta

Martes, 14 Abril 2026 13:41

El Ayuntamiento de Covaleda ha aprobado en sesión plenaria el expediente de modificación de créditos nº 2/2026 que supondrá una inyección económica que supera los 356.000 euros para avanzar en inversiones necesarias en el municipio.

La mayor cuantía de esta modificación presupuestaria se destina a una batería de obras de urgencia, cofinanciadas a través de las nuevas líneas de actuación habilitadas por el Gobierno de España para hacer frente a los efectos adversos y destrozos provocados recientemente por la borrasca Marta.

Entre ellas, destacan las intervenciones en las pavimentación de viales y saneamiento como el hundimiento en la C/ Centro y los pluviales en la C/ Pimpollar, así como la reparación de la cubierta del polideportivo. A ello se suman inversiones en pistas forestales como la de La Arenilla-La Machorra y la Mina del Médico, además de la senda adaptada en el Raso La Nava.

Asimismo, esta modificación de crédito evidencia que el Ayuntamiento está dando los últimos pasos necesarios para poner en marcha el tanatorio municipal, un servicio fundamental y muy demandado. Las partidas aprobadas incluyen la adecuación, limpieza y conducción de aguas en el talud trasero del edificio (31.613 €), la reparación de parte de la cubierta (14.085 euros) y una inversión de 18.000 euros destinada al suministro del material y la maquinaria necesaria para que este servicio se pueda prestar en unas condiciones óptimas y adecuadas.

Por otro lado, la modificación aprobada incluye un suplemento de crédito de 85.000 euros para los Planes Provinciales 2026.

Este ajuste económico y administrativo tiene un objetivo claro: aportar el montante total subvencionado para que sea el propio Ayuntamiento de Covaleda —y no la Diputación— quien saque las obras a licitación.

Con esta decisión, el equipo de gobierno busca agilizar los plazos burocráticos y darle la máxima celeridad a las inversiones propuestas para la mejora de nuestras instalaciones deportivas, que incluyen actuaciones en el campo de fútbol, el anexo a las piscinas, la nueva pista de pádel y el campo de fútbol 7, entre otras mejoras.

En definitiva, esta modificación, financiada gracias a la existencia de remanente líquido de tesorería y a la llegada de fondos finalistas de otras administraciones, refleja el modelo de gestión de Covaleda: no dejar pasar ni una sola ayuda externa, priorizar lo urgente y no detener el pulso inversor para dotar a nuestros vecinos de los mejores servicios e infraestructuras