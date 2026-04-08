El PP apunta que los problemas de convivencia en Covaleda son fruto de gestión socialista

Miércoles, 08 Abril 2026 12:43

El Partido Popular de Soria ha exigido al alcalde socialista de Covaleda que rectifique sus acusaciones "infundadas" contra esta formación a la que ha acusado de estar detrás de los últimos acontecimientos ocurridos en la localidad.

Los problemas de convivencia que sufre Covaleda preocupan de forma importante a los responsables populares, según han señalacdo en un comunciado, pero son todos, a su juicio, derivados de la gestión municipal que está llevando a cabo el equipo de gobierno socialista, encabezado por su alcalde, José Llorente, y su teniente alcalde y diputado provincial, Carlos Llorente.

"En lugar de afrontar sus responsabilidades por las decisiones tomadas que afectan a la ciudadanía como responsables municipales, se dedican a echar balones fuera, culpando a otros de las repercusiones que están desbordando la convivencia entre vecinos, que deber ser la base principal de todo buen regidor", ha señalado

Para el PP, culpar a otros de tus propios problemas, no los resuelve, y solo sirve para que en el pueblo sepan que la intransigencia y los malos modos, al final tienen su repercusión entre los vecinos, cansados de la manu militari, donde al tener mayoría, están imponiendo cuestiones que, cuando menos, son ciertamente impopulares.

Las acusaciones contra el Partido Popular que vierte el alcalde, José Llorente, se basan, según sus declaraciones, en “la sospecha” de que hay un miembro de la Sociedad Civil de Maderas que se postula como candidato del PP para las próximas elecciones municipales.

"Y éste es todo el argumento del regidor, convertido en adivino, para hablar de trasfondo político, por lo que él mismo se pone en evidencia ante la falsedad de este razonamiento que carece de toda base real", ha apuntado.

El Partido Popular ha denunciado rotundamente todas las actuaciones que van contra la convivencia vecinal, desde las pintadas realizadas en el Ayuntamiento, como el pinchazo de ruedas deL coche de un concejal, dejando clara su solidaridad con los afectados y mostrándose en contra de todo tipo de actuaciones que violenten la convivencia y atenten contra la propiedad privada.

Además ha animado al alcalde de Covaleda y a todo su equipo de gobierno, que recientemente se quejaba de la falta de asistencia a plenos de los concejales populares, a realizar un análisis correcto de los problemas que sufre su municipio y que pregunte a sus vecinos sobre si son o no acertadas las decisiones que se toman desde el consistorio, muchas sin el respaldo de la gran mayoría de los vecinos.

Conociendo el origen de los problemas de Covaleda, será más fácil que sean capaces los miembros socialistas del Ayuntamiento de darle solución o sino la pondrán los vecinos en las próximas elecciones municipales eligiendo otro equipo de gobierno, ha advertido.