La Justicia vuelve a respaldar gestión en Covaleda sobre venta de madera no métrica

Lunes, 06 Abril 2026 13:38

La Justicia ha ratificado una vez más la gestión realizada por el Ayuntamiento de Covaleda en la gestión de los recursos forestales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha ratificado íntegramente la sentencia previa, dando por válidas las tesis defendidas por el Consistorio y aportando seguridad jurídica absoluta y garantizando que estos beneficios de los montes repercutan en todos y cada uno de los vecinos y vecinas del municipio.

En ambas instancias judiciales, los tribunales han respaldado de manera categórica que la actuación municipal ha sido correcta y ajustada a nuestra historia y ordenanzas.

El procedimiento buscaba clarificar a quién correspondía la titularidad de la madera no métrica. La Cuerda del Pozo estabiliza sus reservas en el 80 por ciento de su capacidad

La Justicia ha determinado, respetando la tradición consuetudinaria de Covaleda, que el reparto comunal corresponde exclusivamente a la madera métrica (los "pinos maderables"), beneficiando directamente a los perceptores del padrón.

Por otro lado, la sentencia avala que la "madera no métrica" o de industria tiene carácter patrimonial y pertenece al Ayuntamiento.

De esta manera los ingresos generados por la venta de esta madera se ingresan en las arcas municipales, lo que se traduce en una mayor capacidad económica para el municipio.

“Estos son recursos de los que nos beneficiamos absolutamente todos los vecinos y vecinas de Covaleda a través de mejoras, mantenimiento de infraestructuras, servicios públicos y proyectos vitales para el futuro de nuestro pueblo”, han defendido en un comunicado desde el equipo socialista de gobierno.

Este respaldo legal supone un punto y seguido y por tanto, de forma constructiva “ha llegado el momento de dejar atrás una etapa que ha consumido mucho esfuerzo, recursos y tiempo en los tribunales. Preferimos mirar hacia adelante, con la convicción de que todas esas energías deben centrarse siempre en causas mucho más necesarias y en seguir construyendo juntos el bienestar de Covaleda”.

Con esta sentencia firme y todos los términos de la gestión forestal jurídicamente claros, es el momento de avanzar.

Por ello, el Ayuntamiento ha convocado una reunión de trabajo en la Casa Consistorial para mañana, martes 7 de abril, a las 11:00 horas.

El objetivo de este encuentro es tratar con total transparencia las Cuentas de la gestión forestal 2018-2025, el Padrón de Aprovechamientos correspondiente al año 2026, así como la previsión del reparto económico a los beneficiarios.

Para detallar estos asuntos, asistirán tres miembros de la corporación municipal y, por parte de la Sociedad Civil de Maderas, se ha convocado oficialmente al presidente, tesorero y secretario.