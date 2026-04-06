La Cuerda del Pozo estabiliza sus reservas en el 80 por ciento de su capacidad

Lunes, 06 Abril 2026 12:36

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 199,921 hectómetros cúbicos de agua, el 80,36 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 199,528 hectómetros cúbicos, el 80,20 por ciento, según la información facilitada este lunes por la Subdelegación del Gobierno.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 217,351 hectómetros cúbicos de agua, el 87,37 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 4,00 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de 0,393 hectómetros cúbicos.

No se han registrado precipitaciones durante esta semana en la zona del embalse.

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.491,3 hectómetros cúbicos, lo que supone el 87,2% de su capacidad.

Este registro los sitúa más de seis puntos porcentuales por encima de la media de la década (80,9%) y cuatro puntos menos que hace un año (91,2%).

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.