Cabrejas del Pinar licita concesión de bar-restaurante de las piscinas municipales

Lunes, 06 Abril 2026 08:57

El Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la provincia la licitación para la adjudicación de la concesión del contrato de gestión del servicio público de explotación del bar-restaurante de las piscinas municipal.

La corporación cabrejana decidió el pasado 20 de marzo, en pleno, licitar este servicio.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_816_fb89109d%232E%23pdf

La duración del contrato será como máximo, de tres años, prorrogables por anualidades hasta completar la totalidad-

Las personas interesadas tienen quince días para presentar sus ofertas, contados a partir de mañana martes.

La apertura de las ofertas se realizará en el Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar, por medios Plataforma de Contratación del Estado, el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 13:30 horas.

El tipo de licitación al alza del contrato es de 1.500,00 euros anuales, impuestos y gastos excluidos.

Para adjudicar el contrato, el Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar tendrá en cuenta cada 500 euros de subida sobre el precio base de licitación (1 punto), por experiencia acreditada en el sector de la hostelería (hasta 5 puntos), por experiencia acreditada en la gestión de establecimientos de análogas características (hasta 5 puntos), por relación económica social con Cabrejas del Pinar (3 puntos) y por compromiso de mejoras, según plan de mejoras presentado en el bar (hasta 5 puntos, otorgándose un punto por cada mejora propuesta).