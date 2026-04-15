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Incendio en el monte de Covaleda, en el barranco de Abantos

Covaleda ha sufrido esta tarde un incendio forestal en el paraje conocido en el barranco de Abantos, que ha obligado a desplazarse a medios terrestres y aéreos.

El incendio se ha desencadenado, por causas que están siendo investigadas, antes de las cinco menos cuarto de la tarde y se ha dado por controlado tres horas después.

En las labores de extinción han participado cuatro autobombas, la ELIF de Garray, el helicóptero con base en Valladolid y un agente medioambiental.

La superficie quemada tiene que ser perimetrada.

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