Incendio en el monte de Covaleda, en el barranco de Abantos

Miércoles, 15 Abril 2026 20:45

Covaleda ha sufrido esta tarde un incendio forestal en el paraje conocido en el barranco de Abantos, que ha obligado a desplazarse a medios terrestres y aéreos.

El incendio se ha desencadenado, por causas que están siendo investigadas, antes de las cinco menos cuarto de la tarde y se ha dado por controlado tres horas después.

En las labores de extinción han participado cuatro autobombas, la ELIF de Garray, el helicóptero con base en Valladolid y un agente medioambiental.

La superficie quemada tiene que ser perimetrada.