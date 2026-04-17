El hotel "La Barrosa", de Abejar, apuesta por el arte mural

Viernes, 17 Abril 2026 07:45

EL Hotel La Barrosa, en Abejar, ha hecho una apuesta para un cambio de imagen de la fachada de su hotel.

El hotel, conocido por sus jornadas de la vaca serrana que se realizan en noviembre y por la celebración de eventos, conciertos y fiestas privadas, ha contado con la artista adnamantina Julita Romera, de alpARTgata, para la realización de un mural en su fachada principal.

En la fachada se puede reconocer la localidad pinariega de Abejar, conocida como la Puerta de Pinares, en una escena con carreteros.

Tradición, arte y gastronomía se han unido así en este espacio de Abejar que sin duda ya no dejará indiferentes a sus visitantes.