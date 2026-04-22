San Leonardo se cita con festividad de San Marcos

Miércoles, 22 Abril 2026 08:39

San Leonardo vuelve a celebrar un año más la romería de San Marcos, tradición recuperada y que une a vecinos y descendientes de Arganza.

Será el próximo sábado cuando se desarrolle el programa en torno a la ermita de la Virgen de la Vega.

A las 12.30 horas en la ermita Virgen de la Vega, se celebrará el encuentro de pendones de Arganza y San Leonardo y la procesión alrededor de la emrita.

La eucaristía en la ermita cantada por el coro parroquial de los Jubilados y Pensionistas, la bendición de los campos y el reparto de la caridad darán forma a la celebración.

A las tres de la tarde se celebrará una comida de hermandad y por la tarde actuará el grupo de rondalla “La Ronzalla”, de la segoviana Ayllón, en el teatro municipal de San Leonardo.

A las diez de la noche se cerrará el programa festivo con fuegos artificiales desde el castillo.