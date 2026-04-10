Vox baja el suflé socialista con las cuentas municipales de 2025

Viernes, 10 Abril 2026 16:47

Las cuentas del Ayuntamiento de Soria van bien según el equipo socialista de Gobierno. Pero este optimismo esta lejos de la realidad, según el repaso ofrecido por Vox en el último pleno municipal.

Para empezar, la concejal de Vox, Sara López, ha resaltado que no es un detalle menor, como se apuntaba desde el equipo de Gobierno, como un “borrón coyuntural”, que el Ayuntamiento haya incumplido en sus cuentas el objetivo de estabilidad presupuestaria.

“Han gastado más de lo que ha ingresado, bajo criterios de contabilidad nacional, (lo que realmente se ingresa y lo que se gasta) generando un déficit consolidado de 595.408,13 euros, esto quiere decir que este Ayuntamiento vive por encima de sus posibilidades reales de ingreso”, ha apuntado.

Por haber incumplido la estabilidad presupuestaria, y según dicta el artículo 20.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad (LOEPSF), el Ayuntamiento ha perdido su mayoría de edad financiera y está intervenido y tutelado por la Junta de Castilla y León.

“A pesar, de ese ahorro neto del que presume, no se puede concertar ni una sola operación de crédito a largo plazo sin que la administración autonómica le dé permiso previo”, ha Está obligado a presentar el Plan Económico-Financiero (PEF), aunque sea para decir que el equilibrio se recuperará cuando lleguen los ingresos de la UE.

López también ha afeado las cuentas de 2025 en lo referente al resultado presupuestario y el ahorro neto.

El resultado presupuestario del ejercicio, sin ajustes, es negativo: -3.417.138,18 euros. Y Sólo gracias a los ajustes por "gastos financiados con remanente" y "desviaciones de financiación", el equipo socialista de Gobierno ha logrado que la cifra pase al positivo.

La realidad operativa del año 2025 es que los derechos netos (55,2 millones de euros) fueron muy inferiores a las obligaciones reconocidas (58,6 millones de euros).

El equipo socialista de Gobierno presumió de un ahorro neto sostenido de 5,6 millones, 1,5 millones más que en 2024.

“El ahorro neto es simplemente un mecanismo legal para medir cuánto más se puede endeudar este Ayuntamiento. No es un indicador de riqueza, es un indicador de capacidad de carga financiera. Es la cifra que el Ministerio de Hacienda les obliga a calcular para que no lleven a este Ayuntamiento a la quiebra técnica cuando van a pedir préstamos a los bancos.

En definitiva deje de vender este indicador como un triunfo. El ahorro neto solo sirve para decirnos cuánto más nos van a hipotecar. Un Ayuntamiento que funciona es el que no necesita pedir permiso para endeudarse porque gestiona con lo que tiene”, ha censurado

El equipo socialista de Gobierno también ha presumido en la liquidación de las cuentas de 2025 de tener 22,5 millones de euros de remanente, pero el informe de intervención detalla este reparto: 8,6 millones están 'atados' (Financiación Afectada); solo pueden usarse para lo que fueron concedidos; y 5,4 millones son de dudoso cobro; dinero que probablemente nunca llegará a las arcas municipales. una cifra que debería hacernos reflexionar sobre la gestión de la recaudación municipal.

Al final, la realidad es que para 'gastos imprevistos' solo quedan 8,3 millones, pero es que ese dinero es el resultado de proyectos que no se han ejecutado.

“No es ahorro, es falta de eficacia”, ha subrayado.

López ha afeado que el equipo socialista de Gobierno diga que ha cumplido la regla de gasto, porque lo ha hecho incrementando la recaudación de forma permanente a costa del bolsillo de los sorianos.

El informe de intervención detalla un aumento de 402.384,60 euros gracias a sus subidas en el IBI urbana y en el Impuesto de Vehículos

“En VOX lo tenemos claro: el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos, no sirviendo para tapar los agujeros de una gestión que, aun con impuestos más altos, sigue arrojando déficit”, ha criticado.

Además, la concejal de Vox ha acusado al equipo de Gobierno de tener, un año más, facturas en el cajón, en la cuenta 413, por valor de 46.979,91 euros a cierre de año.

“Es una técnica de manual para maquillar el déficit: esconder facturas para que el agujero parezca más pequeño. Pero la Intervención es clara: estos gastos aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional y dicen que el pago medio a proveedores se ha reducido de 24 a 20 días, medida falseada Si sumaran el tiempo que esas facturas llevan "escondidas" en el cajón de la cuenta 413, la media de pago real sería muy superior a los 24 días del año pasado”, ha apuntado.

Vayamos a las inversiones

Lópéz ha acusado al equipo socialista de Gobierno de utilizar gastos comprometidos para decir que han invertido 20 millones de euros, cuando “comprometer no es invertir”.

En el Capítulo 6 (Inversiones Reales), hay un crédito definitivo de 32,1 millones de euros, del que el PSOE dice que ha ejecutado el 60 por ciento, pero el informe dice que las obligaciones reconocidas son de 10,1 millones.

“Eso no es el 60 por ciento, es un 31,5 por ciento de ejecución real! Se han dejado sin ejecutar 21,9 millones de euros en inversiones para la ciudad”, ha aclarado.

En el Capítulo 7, de los 1,7 millones, el equipo socialista de Gobierno ha reconocido 0,5 millones. O en otras palabras, otro 29 por ciento de ejecución real.

“En definitiva ustedes anuncian 33 millones de inversión (Cap. 6+7), pero la realidad es que solo han sido capaces de gestionar 10,6 millones”, ha resumido.

En cuanto a la deuda viva –lo que el Ayuntamiento debe a las entidades bancarias- el equipo socialista asegura que cumple el límite de deuda pero la realidad, según ha expuesto Vox, es que el Ayuntamiento de Soria tiene un capital vivo de más de 21 millones de euros a finales de 2025 y una previsión de que suba a 23,2 millones en 2026.

“Sr. alcalde: nos deja una deuda creciente y un déficit que nos obliga a estar como he dicho bajo la lupa del órgano de tutela financiera. Esperamos con interés ese Plan Económico-Financiero para ver por dónde, su sustituto piensa empezar a ahorrar”, ha emplazado.

En cuanto a la enajenación de inversiones reales, el grado de ejecución en 2025 ha sido nulo. Se estimó una previsión inicial de 2.810.000 euros y los derechos reconocidos netos fueron de apenas 107,44 euros.

“Señores del equipo de gobierno, su problema no es que gasten por encima de sus posibilidades —porque ni siquiera son capaces de ejecutar lo que prometen—, su problema es que inflan las previsiones de ingresos del Ayuntamiento para cuadrar un presupuesto de 'papel' que no existe en la realidad", ha aclarado.

López ha resumido la liquidación de las cuentas municipales de 2025 en el vivo reflejo del modelo económico del equipo socialista en el Ayuntamiento: impuestos altos, ejecutan menos de lo que prometen, tienen facturas fuera de presupuesto y, aun así, llevan al déficit.