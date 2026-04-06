"Paradas y Sonoras” acerca la música a los barrios de Soria

Lunes, 06 Abril 2026 15:12

El Ayuntamiento de Soria, en colaboración con la Asociación Amigos de la Música Zangolotinos, pone en marcha Paradas y Sonoras – Conciertos Sorianos Ambulantes, un nuevo ciclo de música en directo que llevará conciertos gratuitos a distintos barrios de la ciudad a lo largo del año.

La iniciativa nace con el objetivo de descentralizar la programación cultural, acercando la música a los barrios y generando espacios de encuentro en torno a la cultura.

El ciclo apuesta además por el apoyo al talento local, con la participación de bandas vinculadas a la escena musical soriana, y por un formato accesible, abierto y pensado para todos los públicos.

La Asociación Amigos de la Música Zangolotinos, entidad organizadora del ciclo, cuenta con una trayectoria vinculada a la promoción de la música en directo en Soria, especialmente en el ámbito local.

A través de este proyecto, asume la coordinación artística, técnica y organizativa, consolidando su papel como agente activo en la dinamización cultural de la ciudad y en el impulso de espacios de exhibición para las bandas del territorio.

Paradas y Sonoras se desarrollará en tres fechas a lo largo de 2026, recorriendo diferentes zonas de la ciudad: Los Royales (abril), Santa Bárbara (julio) y Los Pajaritos (septiembre), con el objetivo de ir ampliando progresivamente su alcance en futuras ediciones.

El ciclo arranca este sábado 11 de abril en el barrio de Los Royales, a partir de las 12:30 horas, en formato vermú musical.

En esta primera cita actuarán A Contravetta, Diversos y The Wildborns, ofreciendo una propuesta variada que refleja la diversidad de la escena musical local.

Cada jornada contará con tres conciertos de aproximadamente una hora de duración, con pausas entre actuaciones, en un formato que facilita la asistencia familiar y la convivencia vecinal en el espacio público.