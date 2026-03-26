Vox critica que pliego de plaza de toros de Soria limite la libre concurrencia

Jueves, 26 Marzo 2026 19:17

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Soria no está de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas que regirá la nueva licitación de la Plaza de Toros. La formación ha estimado que algunos de sus criterios de adjudicación podrían condicionar la libre concurrencia de las empresas del sector al establecer una puntuación vinculada a profesionales y ganaderías específicas que fueron galardonados durante el año pasado.

VOX ha apuntado en un comunicado que el pliego otorga una valoración de hasta 20 puntos por presentar cartas de compromiso de los profesionales taurinos y ganaderías que obtuvieron trofeos locales específicos el año pasado, como los trofeos: Segundo Ayllón, Oreja de Plata o Toro Celtíbero.

“Al asociar la puntuación técnica a los ganadores de estos premios del 2025, el procedimiento limita de facto la libertad de los licitadores para configurar sus carteles. Aquellas empresas que no cuenten con el compromiso de estos profesionales, o de la ganadería premiada, parten con una desventaja técnica inicial que dificulta su competencia en igualdad de condiciones con respecto a otros proyectos de igual o superior categoría nacional”, ha explicado la edil del Grupo Municipal Sara López.

Desde VOX han añadido que este criterio técnico reduce el abanico de opciones para el aficionado soriano.

"Al puntuar nominalmente a través de los trofeos de un año concreto, se incentiva una contratación excesivamente dirigida que resta flexibilidad a las empresas para que ellas puedan innovar o presentar combinaciones de figuras y ganaderías de primer nivel que no participaron o no fueron galardonadas en la última feria de Soria", ha señalado por su parte el portavoz de la formación Fernando Castillo.

Castillo se ha mostrado especialmente crítico con el requisito de incluir una determinada ganadería premiada: “la disponibilidad de los hierros depende de la evolución de las camadas y de la planificación de las fincas; imponer una ganadería concreta por un éxito pasado resta autonomía al empresario para buscar la máxima calidad ganadera disponible en el mercado actual”.

Criterios de promoción y viabilidad

Asimismo, desde el Grupo Municipal Vox se han mostrado escépticos ante la exigencia de realizar actos de promoción obligatorios en Madrid y Zaragoza para obtener otros 5 puntos.

Ha estimado que estos requisitos territoriales, sumados a la obligación de mantener los precios de 2025 con descuentos de hasta el 30 por ciento, suponen una rigidez que podría desincentivar la concurrencia de nuevos empresarios en el sector taurino.

“Nuestro objetivo es asegurar que el proceso de licitación sea lo más abierto y competitivo posible. Entendemos que la calidad de la feria se garantiza mejor permitiendo que las empresas compitan con libertad de criterios, y no vinculando una parte tan sustancial de la puntuación a los resultados de trofeos o hierros de una edición anterior”, han concluido desde VOX Soria.