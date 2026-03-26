El Ayuntamiento ultima local para artesanía local en Soria

Jueves, 26 Marzo 2026 15:57

El Ayuntamiento de Soria ultima el acondicionamiento del nuevo espacio para la artesanía, situado junto al Mercado municipal, y en el ha invertido más de 160.000 euros.

El Ayuntamiento de Soria avanza en la recta final de las obras de acondicionamiento del nuevo espacio destinado a la artesanía local, ubicado en el entorno del Mercado Municipal.

La actuación permitirá dotar a artesanos de la ciudad y la provincia de un lugar estable para la comercialización, la formación y la difusión de su trabajo.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha visitado los trabajos en el local municipal junto a la empresa soriana que lo ejecuta y la promotora de la asociación de artesanos en constitución, Luisa Fernández.

El alcalde ha destacado que este proyecto responde al objetivo municipal de generar actividad económica y revitalizar el casco histórico y se suma a todas las intervenciones en la zona como el mercado, los cines, los dos aparcamientos de Doctrina y toda la pavimentación.

“Estamos finalizando las obras en ejecución que permiten habilitar nuevos espacios para que las artesanas y los artesanos puedan tener su propio espacio de comercialización, puntos de encuentro y formación, y dar a conocer esa rica artesanía que tenemos en la ciudad y en la provincia y que no tenía un espacio de referencia”, ha señalado.

El regidor ha explicado que la intervención ha supuesto una inversión cercana a los 140.000 euros en la obra civil, a la que se sumará la licitación del equipamiento, con una cuantía estimada de entre 20.000 y 30.000 euros, incluyendo elementos como el horno para la cocción del barro y puestos para actividades formativas.

Según la documentación técnica del proyecto, el local dispone de más de 118 metros cuadrados útiles y cerca de 133 metros cuadrados construidos, con una amplia zona de trabajo y atención al público, oficinas, almacén y espacios comunes para talleres y exposiciones.

Carlos Martínez ha subrayado además el impacto de esta actuación en el proceso de transformación urbana del centro histórico: “Si echamos la vista atrás, no hace tanto este entorno era una zona degradada, con locales cerrados y viviendas en mal estado. Hoy se ha recuperado prácticamente la totalidad de los inmuebles y se ha convertido en un espacio comercial activo y vivo, que es lo que se pretende con la rehabilitación de nuevos locales como este y que además ha generado también inversión privada en zona residencial, comercial y hostelera”.

El alcalde ha vinculado esta iniciativa con el impulso del turismo y el comercio local.

“La artesanía está estrechamente vinculada al comercio y también al turismo de nuestra ciudad; es una parte importantísima de ese vector turístico que queremos potenciar, especialmente en semanas como las que se avecinan con la Semana Santa”, ha indicado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación ARTESO, Luisa Fernández, ha agradecido el apoyo municipal desde el inicio del proyecto. “Muchísimas gracias al Ayuntamiento por su colaboración desde el principio. No ha habido una pega y se ha querido fomentar la artesanía, que hay que poner en valor y acercarla a la ciudadanía”, ha manifestado.

Fernández ha explicado que el nuevo espacio permitirá desarrollar talleres, cursos y actividades divulgativas dirigidas a todas las edades.

“Muchas veces la artesanía solo se ve en determinadas ferias, pero es mucho mejor si se forma y si se hacen talleres donde la gente pueda ver cuál es el proceso y cómo se llega al producto final”, ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que la asociación convocará a finales de mayo una reunión informativa abierta a artesanos de toda la provincia para fomentar su incorporación.

Actualmente, en los mercados artesanales participan entre 15 y 18 profesionales, aunque la entidad confía en ampliar esa cifra.

Respecto al inicio de la actividad, tanto el Ayuntamiento como la asociación trabajan con el objetivo de que el local pueda abrir sus puertas en verano, coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia turística.