El Certamen de Creación Joven de Soria presenta su cartel anunciador

Jueves, 26 Marzo 2026 08:17

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Soria, Eder García, ha presentado el cartel anunciador de la 30ª edición del Certamen de Creación Joven, una cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad que volverá a reunir entre mayo y junio propuestas artísticas en distintas disciplinas.

El autor de la imagen es Aníbal de las Heras García, alumno de la Escuela de Artes de Soria, cuya obra servirá como identidad visual de un programa dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años.

García ha querido agradecer esta colaboración de los docentes y el alumnado.

El certamen cuenta con un presupuesto total de 28.000 euros, de los que 18.000 se destinan a premios, con el objetivo de incentivar la participación y apoyar el desarrollo creativo de la juventud.

El plazo general de inscripción para las modalidades de artes plásticas y visuales, literatura y música clásica permanecerá abierto hasta el 14 de mayo.

Mientras prosiguen las convocatorias paralelas de la concejalía con el Premio Artemisia que admitirá candidaturas hasta el 29 de mayo y el Premio Unicornio hasta el 2 de junio.

La exposición de artes plásticas y visuales podrá visitarse en el Palacio de la Audiencia del 21 de mayo al 9 de junio.

Las muestras de artes escénicas se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en el mismo espacio, la audición de música clásica tendrá lugar el 12 de junio en el Conservatorio, y la clausura del certamen está prevista para el 16 de junio.

Durante la presentación, el concejal de Juventud, Eder García, ha destacado el significado especial de esta edición que es “una muestra clara de lo que tenemos, del enorme capital creativo que tenemos en esta ciudad. Prueba de ello es este cartel que venimos a presentar hoy para la 30ª edición del certamen de Creación Joven”.

El concejal ha indicado también la trayectoria del festival como plataforma de impulso artístico con “muchas ediciones por las que han pasado muchísimos artistas de esta ciudad y que hemos visto evolucionando y creciendo. Podemos tener el orgullo desde el festival de ser un reflejo de esa cantera que se va consolidando en Soria”.

Asimismo, recordó que el programa incluye tanto modalidades a concurso —literatura, música clásica y artes plásticas— como muestras abiertas, entre ellas las de artes escénicas en el Palacio de la Audiencia o la música en directo en espacios habituales de la ciudad.

Por su parte, el autor del cartel, Aníbal de las Heras, ha agradecido la oportunidad de participar en una edición tan señalada. “Ha sido una oportunidad muy grande para poder mostrar mi arte de esta manera. Ha sido un proyecto bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es una edición tan importante como la número 30”. El joven, que ha participado junto a sus compañeros de clase de la Escuela de Artes, ha explicado que su propuesta apuesta por la ilustración como eje creativo. “He querido representar en una composición diagonal las ideas que es capaz de generar una mente creativa, un flujo de ideas que puede surgir dentro de una persona capaz de reconsiderar la realidad y remodelarla”.

Según detalló, el trabajo combina influencias visuales diversas y una paleta cromática poco habitual en ediciones anteriores, con el objetivo de dotar al cartel de impacto y dinamismo. La información completa sobre el certamen y los formularios de inscripción están disponibles en el blog oficial creacionjoven.blogspot.com y en los perfiles de redes sociales de la concejalía de Juventud, donde se irán difundiendo los plazos y novedades del programa.