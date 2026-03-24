El Ayuntamiento amplia servicios en Soria para turistas en Semana Santa

Martes, 24 Marzo 2026 14:08

El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha un dispositivo especial con motivo de la Semana Santa, uno de los periodos del año con mayor afluencia de visitantes en la ciudad. El objetivo es reforzar los servicios turísticos y mejorar la atención a quienes eligen Soria como destino en estas fechas.

Entre las principales medidas destaca la reapertura del Centro de Recepción de Visitantes situado en el entorno del Duero, conocido como el Fielato, a partir del 27 de marzo, lo que permitirá habilitar un segundo punto de información turística en una de las zonas con mayor tránsito de visitantes.

Además, la Oficina Municipal de Turismo de la plaza de Mariano Granados contará con refuerzo de personal entre el 28 de marzo y el 5 de abril, ampliando también su horario durante los días centrales de la Semana Santa, del 2 al 5 de abril, cuando permanecerá abierta de forma ininterrumpida de 10.00 a 20.00 horas.

La concejala de Turismo, Yolanda Santos, ha subrayado la importancia de estas medidas para garantizar una atención adecuada al incremento de visitantes.

“La Semana Santa sigue siendo uno de los momentos del año en los que Soria recibe un mayor número de visitantes y, por ello, reforzamos nuestros servicios para ofrecer una atención de calidad y seguir posicionando la ciudad como un destino cultural, patrimonial y experiencial”, ha señalado.

Durante la pasada Semana Santa, las oficinas municipales registraron más de 4.400 atenciones, lo que evidencia la necesidad de adaptar los recursos turísticos a la elevada demanda.

El programa incluye también la reactivación de las visitas guiadas desde el 27 de marzo, con rutas consolidadas como Soria en esencia y Tras las huellas de Machado, a las que se suma este año la propuesta Del románico a la Semana Santa, prevista para el Viernes Santo y centrada en el patrimonio artístico y la tradición religiosa.

Asimismo, se ampliará el horario de apertura de la ermita de San Saturio, uno de los espacios más visitados de la ciudad, que abrirá desde el 28 de marzo hasta las 19.30 horas, con aperturas especiales en fechas clave. Este enclave superó las 5.700 visitas durante la Semana Santa del pasado año.

“Con este dispositivo queremos facilitar la experiencia de quienes nos visitan, pero también animar a los propios sorianos y sorianas a participar en las actividades y redescubrir el patrimonio de su ciudad”, ha añadido Santos.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento ha asegurado que refuerza su apuesta por un modelo turístico sostenible y vinculado a la identidad cultural y natural de Soria, capaz de generar actividad económica y dinamizar la ciudad durante todo el año.