El Festival de Música Antigua de Soria crece con más grupos

Lunes, 23 Marzo 2026 17:23

El Festival de Música Antigua de Soria celebrará su cuarta edición con importantes novedades en su programación artística y divulgativa.

La cita, organizada por la Asociación Serendipia con el apoyo del Ayuntamiento de Soria, ampliará el número de agrupaciones participantes y sacará por primera vez la música histórica al espacio público con un pasacalles guiado por el patrimonio renacentista del casco histórico.

La concejala de Cultura Gloria Gonzalo ha destacado la buena respuesta que avala la continuidad de la cita y animado a la ciudadanía a seguir asistiendo ya que “lo que detectamos año tras año es la sorpresa inicial ante un género que no conocen y que les sorprende en positivo y muchos repiten”.

El codirector del festival, Gabriel Atienza Valero, ha destacado que esta edición supone “un paso adelante” al incorporar nuevas propuestas y aumentar la participación artística, subrayando que el objetivo del FEMASO es “relacionar el patrimonio inmaterial de la música con los espacios patrimoniales de la ciudad”.

Atienza ha querido reconocer también el trabajo compartido con su codirector, Moisés Maroto García, y agradecer el respaldo institucional que permite consolidar el proyecto.

En este sentido, ha señalado que el festival continúa apostando por acercar la música antigua al gran público, rompiendo la idea de que se trata de un repertorio elitista. “Cuando el público se acerca a escucharla descubre que es una música cercana y emocionante”, ha indicado.

Gonzalo ha subrayado que la programación de este año permitirá “seguir poniendo en valor el patrimonio desde una perspectiva diferente, sacando parte de la música a la calle para que llegue a más personas”.

Entre las principales novedades figura el mecionado pasacalles guiado por Ecos de batalla, a cargo del conjunto La Regalada, que recorrerá distintos enclaves del casco histórico con música de los siglos XVI y XVII interpretada con instrumentos históricos.

El festival mantendrá además su apuesta por los conciertos en espacios patrimoniales como el Espacio Santa Clara y el Aula Magna “Tirso de Molina”, así como por actividades divulgativas que permitan descubrir el legado musical vinculado a la ciudad.

Desde la organización se ha realizado un llamamiento a la participación del público, recordando que los conciertos suelen completar aforo y que el objetivo es seguir consolidando el festival como un referente cultural en Castilla y León.

PROGRAMA

Un pasacalles por la Soria renacentista

Entre las principales novedades de esta edición figura la celebración de un pasacalles guiado, que recorrerá cinco estaciones vinculadas al patrimonio renacentista de la ciudad. La actividad comenzará en la plaza del Carmen a las 12.30 horas y discurrirá por enclaves como el entorno del Instituto Antonio Machado y la Escuela Oficial de Idiomas, la plaza Bernardo Robles o el palacio de los Condes de Gómara, considerado una de las grandes joyas arquitectónicas del siglo XVI en Soria.

El recorrido continuará hacia la plaza de Fuente Cabrejas y finalizará en la plaza Mayor, donde está previsto el cierre del itinerario musical y patrimonial. La propuesta contará con la participación del grupo La Regalada, que interpretará música de los siglos XVI y XVII con instrumentos históricos como trompetas naturales y percusión, contextualizando las explicaciones sobre los edificios y espacios visitados.

Conferencia sobre el archivo musical de la Concatedral

La programación incluirá además una conferencia divulgativa dedicada al archivo musical de la Concatedral de San Pedro Apóstol. Esta actividad permitirá acercar al público un patrimonio sonoro poco conocido, con obras que abarcan desde finales del siglo XVII hasta principios del XX.

El organizador ha explicado que este archivo refleja la intensa actividad musical que históricamente existía en las catedrales y colegiatas, donde organistas y maestros de capilla tenían la obligación de componer regularmente. La conferencia ofrecerá una visión general sobre la evolución de este legado musical en Soria.

Conciertos de música medieval, barroca y renacentista

El concierto inaugural correrá a cargo de la agrupación Artefactum, especializada en repertorio medieval y con más de tres décadas de trayectoria. Su propuesta combinará música profana y religiosa en torno al concepto del “buen vivir”, inspirándose en los manuscritos medievales conocidos como Tacuinum Sanitatis, que abordaban la importancia de la alimentación y los hábitos cotidianos para alcanzar una vida equilibrada.

La programación continuará con un concierto de música barroca protagonizado por una joven soprano romano-suiza, acompañada por clave y viola da gamba, que interpretará arias de ópera de los siglos XVII y XVIII.

El cierre del festival llegará con una propuesta conjunta del Ensemble Arquivolta —agrupación residente del FEMASO— y el grupo vocal Qvinta Essençia. Ambas formaciones ofrecerán un programa escénico que recrea una jornada de caza en el siglo XVI, desde los rituales religiosos iniciales hasta el regreso al palacio y el banquete final, combinando repertorio medieval y renacentista.

Entradas y consolidación del festival

Las entradas para los conciertos saldrán a la venta mañana a través de la web del Teatro de la Audiencia. Desde la organización se ha realizado un llamamiento al público para participar en esta edición, recordando que los conciertos suelen completar aforo y que el festival persigue “romper la idea de que la música antigua es elitista, acercándola de forma didáctica y atractiva”.

Programa IV Festival de Música Antigua de Soria (FeMASo)

Jueves 9 de abril

20.00 h. Sala Noble del Palacio de la Audiencia

Conferencia: El archivo musical de la Concatedral de San Pedro Apóstol de Soria

Ponente: Gabriel Atienza Valero

Viernes 10 de abril

20.00 h. Espacio Santa Clara

Concierto inaugural: Tacuinum Sanitatis: músicas medievales para el buen vivir

Agrupación: Artefactum

Sábado 11 de abril

12.30 h. Casco histórico

Pasacalles guiado: Ecos de batalla

Agrupación: La Regalada

20.00 h. Espacio Santa Clara

Concierto: Venus: arias para soprano de los siglos XVII y XVIII

Intérpretes: Sophie Negoïta & Darío Tamayo

Domingo 12 de abril

20.00 h. Aula Magna “Tirso de Molina”

Concierto de clausura: A la caza de los sentidos

Agrupaciones: Qvinta Essençia & Ensemble Arquivolta