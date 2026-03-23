220 personas se interesan en dos años en desarrollar su vida en Soria

Lunes, 23 Marzo 2026 12:33

La iniciativa municipal ‘Soria, una ciudad para vivir’, gestionada por la Cámara de Comercio, ha atendido a 220 personas que se han interesado desde junio de 2024 en trasladarse a Soria para desarrollar su proyecto vital y profesional.

La institución cameral ha subrayado hoy en un comunicado que esta iniciativa se consolida como un instrumento clave para la atracción de población, talento e inversión en la ciudad de Soria.

Desde su puesta en marcha en junio de 2024, el proyecto ha atendido a un total de 220 personas interesadas en trasladarse o desarrollar su proyecto vital y profesional en Soria, de las cuales 102 corresponden al año 2025.

Este programa integral se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: invertir, trabajar, emprender y vivir, ofreciendo un acompañamiento personalizado a quienes apuestan por el territorio.

Soria continúa posicionándose como un destino atractivo, a juicio de la Cámara, gracias a su alta calidad de vida, destacando en indicadores como la seguridad, la calidad del aire, la educación y la movilidad. A ello se suma un proceso de transformación urbana con nuevas infraestructuras y proyectos culturales y tecnológicos que amplían las oportunidades laborales y empresariales.

El proyecto se fundamenta en tres principios clave:

Visión positiva del territorio, poniendo en valor sus fortalezas.

Atracción de nuevas personas, mediante empleo, emprendimiento e inversión.

Fidelización, facilitando la integración de nuevos residentes.

El perfil de las personas usuarias refleja una clara orientación hacia el empleo:

84% busca trabajar.

13% emprender.

3% invertir.

Además, el 61 por ciento de las personas atendidas en 2025 ya reside en Soria, muchas de ellas llegadas en los dos últimos años, lo que evidencia el impacto real del programa en la fijación de población.

El proyecto también se distingue, según ha resaltado la Cámara, por su capacidad para atraer talento cualificado, con un 93 por ciento de usuarios con formación universitaria o técnica, y por su alcance internacional, con un 14 por ciento de personas procedentes del extranjero.

Entre los casos de éxito destaca el de una familia trasladada desde Gijón, que en apenas una semana logró empleo y comenzó su proceso de integración en la ciudad gracias al acompañamiento del programa.

Este tipo de experiencias ponen de manifiesto la eficacia del modelo de atención personalizada.

Así lo ha explicado Enrique García Fontela, quien ha hablado en representación de toda su familia, trasladada ya a Soria.

Ha puesto de manifiesto la importancia del acompañamiento personal de los técnicos del proyecto como hecho diferencial para decantarse definitivamente por Soria como lugar para trabajar y vivir.

Uno de los pilares del proyecto ha sido el desarrollo de una intensa agenda de actuaciones estratégicas y relaciones institucionales, orientadas a situar a Soria en los principales espacios de decisión económica, empresarial y tecnológica.

En este ámbito, la Cámara de Comercio ha mantenido encuentros clave con organismos de referencia como ICEX España Exportación e Inversiones, a través de su iniciativa Invest in Spain, con el objetivo de incorporar a Soria en los circuitos nacionales de atracción de inversión extranjera.

Esta colaboración permite que el territorio sea tenido en cuenta en procesos de implantación empresarial a nivel nacional.

Asimismo, se han explorado sinergias con SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo para la promoción del Polígono Industrial de Valcorba, identificando fórmulas de colaboración que faciliten la llegada de empresas mediante una oferta competitiva de suelo industrial.

En el ámbito tecnológico, el proyecto ha iniciado líneas de trabajo con Spain DC y con la Asociación Española para la Digitalización, con el objetivo de posicionar Soria como destino para profesionales digitales y proyectos vinculados a centros de datos, aprovechando las ventajas competitivas del territorio.

Del mismo modo, se han establecido contactos con la Escuela de Organización Industrial para el desarrollo de programas formativos adaptados al tejido empresarial local, reforzando la capacitación y el emprendimiento.

El proyecto ha trabajado también en la conexión directa entre empresas y profesionales, mediante la creación de una red de responsables de recursos humanos que permite identificar necesidades reales del tejido productivo y alinear las acciones de captación de talento.

En esta línea, destaca la colaboración con la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, vinculada al futuro Centro de Procesamiento de Datos (CPD) en Soria, que abrirá nuevas oportunidades para empresas locales en sectores como la tecnología, la energía o los servicios auxiliares.

Además, se han desarrollado iniciativas específicas para la captación de perfiles estratégicos, como el trabajo conjunto con la Subdelegación de Defensa para facilitar la transición laboral de profesionales procedentes de las Fuerzas Armadas.

La estrategia de posicionamiento se ha reforzado con la participación en eventos de relevancia internacional como el Mobile World Congress, donde Soria ha podido proyectarse como un territorio atractivo para la innovación, el emprendimiento y la atracción de talento tecnológico.

Asimismo, la presencia en ferias sectoriales como Logistics & Industrial Build ha permitido establecer contactos directos con potenciales inversores interesados en el suelo industrial y las oportunidades logísticas del territorio.

Impulso al emprendimiento y nuevos modelos de desarrollo

El programa Impulsa Startup, desarrollado en colaboración con Cámara de España, se consolida como una herramienta clave para atraer talento emprendedor, especialmente en el ámbito tecnológico. En su última edición, ha contado con participantes procedentes de otras ciudades que ven en Soria una oportunidad para desarrollar sus proyectos empresariales y establecerse en el territorio.

Todas estas actuaciones se complementan con un servicio de acompañamiento personalizado, que facilita la integración de las personas interesadas en trasladarse a Soria, ofreciendo información sobre empleo, vivienda, servicios y trámites administrativos.

La iniciativa se apoya además en acciones de fidelización como los encuentros “Kit & Coffee”, que fomentan la creación de redes sociales y profesionales entre nuevos residentes.

El proyecto ha apostado por una estrategia digital sólida, alcanzando casi 3.000 seguidores en redes sociales y consolidando su web como principal escaparate de oportunidades. Durante 2026, se prevé además la internacionalización de contenidos mediante su traducción al inglés.

Consolidación y mirada al futuro

El proyecto ‘Soria, una ciudad para vivir’ continúa avanzando en su objetivo de convertir a la ciudad en un referente en la atracción de población en el contexto del reto demográfico.

La planificación para 2026 contempla nuevas acciones orientadas a reforzar la captación de talento, ampliar las alianzas institucionales y aumentar la visibilidad nacional e internacional de Soria, consolidando un modelo que combina oportunidades económicas, innovación y calidad de vida.

Tanto el concejal de Industria y Empleo del Ayuntamiento de Soria, Goyo García, como el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría, han remarcado la importancia de poner en valor y en positivo todos los aspectos que hacen de Soria una ciudad con gran calidad de vida y poder hacerlo a través de un proyecto que articula todos los elementos para que cada vez más personas y empresas la conozcan y puedan instalarse aquí.