USO responsabiliza al Ayuntamiento de Soria de bloqueo en negociación colectiva

Lunes, 30 Marzo 2026 07:40

Mientras el alcalde Carlos Martínez Míngurez reclama al presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "diálogo social", USO ha criticado que el Ayuntamiento de Soria mantenga bloqueada la negociación colectiva y trata de culpar a la representación sindical de su propia incompetencia.

El Ayuntamiento de Soria ha vuelto a dar un espectáculo de autoritarismo y falta de compromiso democrático, según ha censurado este sindicato en un comunicado.

Una vez más, el equipo de gobierno ha paralizacdo una comisión al comunicar la parte sindical su intención de grabar la sesión para garantizar la fidelidad de lo acordado.

"El resumen es que la patronal graba la sesión, pero la tropa se tiene que contentar con lo que quieran trasladar al acta", ha criticado.

"El esperpento llegó a su culmen cuando el concejal de Personal, Éder García, se negó a que sus palabras quedaran registradas, presumimos que a sabiendas de que así resulta mucho más sencillo cocinar las actas, en ausencia de funcionarios de carrera. Objetivo a abatir en el Ayuntamiento, en pro de otros sistemas de "selección". García suspendió, ejerciendo maneras fascistoides, la comisión de seguridad y salud", ha relatado.

Con esta, ya son cinco las reuniones suspendidas entre Comisiones Paritarias, de Seguridad y Mesas de Negociación.

La parte sindical ignora si, pese a ello, los concejales perciben algún tipo de indemnización, pese a que a quiernes se debería indemnizar, por la manifiesta incapacidad política de los patronos municipales, es a los empleados públicos del Ayuntamiento de Soria. Preferiblemente a cuenta de su bolsillo.

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USO ha advertido de la pretensión patronal de confundir a la opinión pública y a la plantilla: la culpa de que estas comisiones no se celebren es única y exclusivamente del Ayuntamiento.

Es la administración la que se niega a sentarse si hay luz y taquígrafos.

Acusar a la representación sindical de "bloqueo" por querer ejercer el derecho a registrar las reuniones, es una manipulación intolerable, que demuestra una vez más los tics autoritarios del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria.

La seguridad no puede esperar a sus caprichos políticos

La gravedad de este último desplante es máxima, ya que se trataba de una Comisión de Seguridad y Salud, que no se convocada desde diciembre, donde se debían tratar temas urgentes.

Cabe recordar que a lo largo de 2025, pese a la obligación legal de reunir la comisión de manera trimestral, sólo se convocó un par de veces, lo que evidencia la preocupación municipal por la sallud laboral de sus empleados públicos. Los temas que se negó a abordar el concejal afectaban a los ámbitos siguientes;

• Vidas en juego: Se ha paralizado una comisión que afecta directamente a la situación de salud y laboral de empleados municipales, demostrando que al Ayuntamiento le importa poco garantizar su bienestar.

• Incumplimiento legal: Siguen sin realizar la valoración de riesgos de los puestos de trabajo, una obligación básica que el Consistorio ignora sistemáticamente.

• Abandono de la prevención: Ha quedado suspendido el punto sobre vigilancia de la salud y sigue sin existir un Plan de Emergencias en edificios municipales, con el riesgo que ello supone en recintos como piscinas o teatros ante una posible desgracia.

Mientras el todavía alcalde ejerce en Valladolid el cinismo más descarado, desde USO han denunciado que el Ayuntamiento presidido por Martínez utiliza la excusa del registro sindical de estas reuniones para camuflar su nefasta gestión en prevención de riesgos, en cumplimiento del convenio y de sus obligaciones legales en materia laboral. Consejos vendo, qué "pá" mí no tengo.

El Ayuntamiento ha impedido el ejercicio de la libertas sindical en las sesiones del 12, 16 y 19 de febrero, y en la Comisión Paritaria del pasado 14 de noviembre de 2025. ¿Cobraron los concejales por no hacer nada. Nos gustaría saberlo.

USO ha avanzado que va a transigir con que el patrón culpe a los "curritos" de su propia parálisis administrativa.

Los derechos de defensa no son un privilegio del poder, como pretende el Ayuntamiento, sino una garantía para todos.

Por ello ha exigido del todavía alcalde de Soria , el mismo que reclama a Mañueco lo contrario que practica que, antes de irse, busque un concejal más apto para gestionar el Departamento de Personal, dando instrucciones para abandonar el "pistolerismo" patronal, asumiendo su responsabilidad a la hora de garantizar la salud laboral de quienes trabajan desde el Ayuntamiento para Soria.