FOES señala estancamiento del mercado laboral en Soria

Lunes, 06 Abril 2026 15:36

La evolución del mercado laboral en Soria durante el mes de marzo confirma para la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) un escenario de estancamiento, tras registrarse un nuevo incremento del desempleo que contrasta además con la tendencia positiva del entorno autonómico y nacional.

El número de desempleados se ha situado en Soria en marzo en 2.760 personas, con 14 parados más que en febrero (+0,51%).

Este dato consolida un inicio de año negativo para el empleo en la provincia, que encadena tres meses consecutivos de subida del paro, lo que confirma, según la patronal, un escenario de estancamiento que rompe además el patrón estacional habitual, en el que la proximidad de la campaña primaveral suele favorecer la creación de empleo.

Además, Soria se sitúa como la tercera provincia de España donde más ha crecido el paro en términos relativos durante el último mes, en un contexto en el que el desempleo ha descendido tanto en Castilla y León (-1,6%) como en el conjunto del país (-0,94%).

Esta divergencia no es coyuntural, para FOES, sino que pone de manifiesto las dificultades estructurales del mercado laboral soriano para acompasar los periodos de crecimiento económico, situando a la provincia entre las que registran una peor evolución relativa.

En términos interanuales, el paro apenas se reduce en ocho personas (-0,29%), lo que sitúa a la provincia entre las que registran una evolución más débil del conjunto nacional, evidenciando de nuevo la falta de dinamismo del mercado laboral soriano frente a la mejora más intensa que se observa en otros territorios.

Por sectores, el incremento del desempleo se concentra en el colectivo sin empleo anterior (+34), así como en la industria (+23) y la agricultura (+14), mientras que desciende en los servicios (-49) y en la construcción (-8).

Esta evolución apunta a una menor capacidad del sistema productivo para absorber nuevos trabajadores y a un comportamiento desigual entre actividades.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social también muestra un crecimiento moderado, con 41.676 ocupados, 175 más que en febrero (+0,42%).

Sin embargo, tanto la evolución mensual como la interanual (+0,35%) se sitúan por debajo de la media de Castilla y León y de España, confirmando también menor intensidad en la creación de empleo en la provincia.

Pese a que la contratación ha crecido en marzo hasta alcanzar los 1.879 contratos (+18,92% mensual y +7,62% interanual), este dinamismo no se ha traducido en una reducción del paro, lo que pone de manifiesto la limitada generación de empleo neto.

En este contexto, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha considerado que los datos de marzo en Soria no solo reflejan una evolución puntual desfavorable, sino que ponen de manifiesto un problema de fondo: la dificultad de la economía soriana para generar empleo con la misma intensidad que otros territorios, incluso en fases de crecimiento, un comportamiento que, a juicio de FOES, responde a una combinación de factores que condicionan el desarrollo económico de Soria.

A problemas estructurales como la despoblación, el envejecimiento de la masa laboral, la falta de relevo generacional y la debilidad de una base industrial suficientemente sólida, se suma un tejido empresarial limitado, sin grandes motores económicos diversificados como los existentes en otras provincias, lo que reduce la limita de respuesta ante contextos como el actual.

Todo ello se traduce en una menor capacidad de generación de empleo y en una falta de dinamismo que sitúa a Soria en una posición de desventaja frente al conjunto del país, incluso en fases de expansión económica.

Por ello, desde la Federación se ha insistido en la necesidad de abordar de forma decidida los factores que están lastrando la actividad económica y la contratación, como el incremento de los costes laborales, la elevada presión normativa y la falta de medidas específicas que tengan en cuenta la realidad de territorios como Soria.

“Sin actuaciones orientadas a reforzar la competitividad empresarial y a facilitar la creación de empleo, la provincia corre el riesgo de seguir quedando rezagada en los procesos de recuperación económica”, ha advertido.

“La situación del empleo en Soria requiere una respuesta estructural basada en el impulso a la actividad empresarial mediante incentivos (como la aplicación de las ayudas de funcionamiento al máximo permitido por Europa), una menor carga burocrática, la mejora de las infraestructuras, la diversificación económica hacia nuevos sectores y el refuerzo del apoyo a las pymes, junto con políticas eficaces para atraer y retener talento. Solo a través de una estrategia sostenida que haga de la provincia un territorio competitivo para invertir, trabajar y vivir será posible revertir esta tendencia”, destacan desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.

Cámara

Por su parte, la Cámara de Comercio de Soria ha subrayado que el leve incremento del paro en la provincia, en un contexto general de mejora del empleo, refleja la vulnerabilidad estructural del mercado laboral soriano y su menor capacidad para beneficiarse de los ciclos expansivos.

En este contexto, la entidad cameral ha considerado imprescindible que los partidos políticos de Castilla y León aceleren las negociaciones para conformar un gobierno estable que permita adoptar con urgencia decisiones políticas y económicas capaces de contrarrestar los efectos de la actual incertidumbre internacional sobre el tejido empresarial.

Asimismo, el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría, ha advertido que “en la provincia ya se están produciendo cierres y expedientes de regulación de empleo en algunas de sus empresas más relevantes, lo que podría agravar la situación en los próximos meses si no se actúa con rapidez”.

Por ello, se ha insistido en la necesidad de reforzar las políticas de apoyo a las empresas, especialmente en sectores estratégicos, y de impulsar medidas que favorezcan la inversión, la competitividad y la creación de empleo estable en Soria.