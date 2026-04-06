Marzo se cierra con aumento de desempleados hasta los 2.760 en Soria

Lunes, 06 Abril 2026 13:50

Al finalizar marzo, 2.760 personas se encontraban registradas como desempleadas, lo que supone 14 más en un mes antes. Soria, junto con Ávila, es la excepción en una evolución positiva del empleo en el conjunto de Castilla y León, donde el desempleo ha disminuido en 1.673 personas respecto a febrero.

Por sexos, el desempleo en Soria afecta a 1.268 hombres y a 1.462 mujeres, de manera que las mujeres representan el 52,97 por ciento del total de personas desempleadas en la provincia de Soria.

En cuanto a la distribución por sectores económicos, el paro se incrementa con 116 personas desempleadas en la agricultura frente a las 102 de febrero, 377 frente a las 354 de febrero en la industria y 294 personas sin empleo anterior frente a las 260 de febrero.

Por el contrario ha disminuido en el sector servicios con 1.843 personas desempleadas frente a las 1.892 de febrero y 130 personas desempleadas en la construcción frente a los 138 de febrero.

Respecto a las prestaciones por desempleo, 1.985 personas perciben algún tipo de ayuda, mientras que 761 personas desempleadas no cuentan con ninguna prestación, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 71,92 por ciento.

Entre la población extranjera se registran 630 personas desempleadas, de las cuales 362 son beneficiarias de alguna prestación.

Para CC.OO. estos datos vienen a consolidar la tendencia en la creación de empleo en la Soria, sin embargo, a su juicio, el problema de la calidad sigue siendo un lastre del mercado laboral, ya que los bajos salarios y la subida de los precios, son los principales problemas de las personas trabajadoras.

A pesar de estos datos, María Enciso, secretaria de CCOO Soria ha señalado que “Soria tiene capacidad de crear empleo, pero lo que nos preocupa es la calidad y la permanencia de los puestos de trabajo. No podemos celebrar las cifras macroeconómicas mientras vemos amenazas reales de deslocalización como en HUF España en Soria donde pueden peligrar cientos de empleos”.

El encarecimiento del petróleo como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio ha desencadenado una escalada de costes energéticos que elevan la inflación hasta el 3,3 por ciento interanual en marzo, su nivel más alto desde junio de 2024.

Las principales causas de este repunte son el incremento de los combustibles para vehículos personales y los precios del gasóleo para calefacción.

Por este motivo, desde CCOO han exigido a las Administraciones reforzar las medidas de control de precios de los combustibles y las ayudas y deducciones fiscales directas a las personas con menos ingresos para hacer frente a los repuntes de los precios.

CCOO ha exigido a la patronal subidas salariales de hasta el 7 por ciento para este año y los dos que vienen, para evitar lo que ocurrió después de la guerra de Ucrania, donde las empresas mantuvieron o, incluso, mejoraron sus márgenes empresariales al subir los precios debido al incremento de los costes, subida que no remitió cuando cayeron los costes.

Inflacción

Por su parte, UGT Soria ha recordado que las subidas anuales del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales para 2026 han permitido que el importe que llega a los bolsillos de los trabajadores haya aumentado pero que en términos reales, es decir ajustados a la inflación, los sueldos están un 4,2 por ciento por debajo del primer trimestre de 2021 según el informe “Perspectivas del empleo de la OCDE 2025: España”.

Los más perjudicados son los jóvenes menores de 25 años, las mujeres y los trabajadores extranjeros.

Por ello, UGT ha considerado fundamental incrementar los salarios mediante la negociación colectiva para avanzar hacia un reparto más justo de la riqueza y de los beneficios empresariales, garantizando así una recuperación real del poder adquisitivo de la clase trabajadora.