La Peña Ilusión de Soria, cita a sus peñistas a su Semana Cultural 2026

Lunes, 06 Abril 2026 08:40

La Peña Ilusión de Soria celebrará su Semana Cultural 2026, con una programación exclusivamente dirigida a sus peñistas que combina creación literaria, fotografía histórica, arte infantil, música tradicional y convivencia intergeneracional.

Bajo el lema “tras la fiesta total, llega la cultura total”, la peña quiere reforzar así su compromiso con la dimensión cultural de las fiestas y con el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia entre sus socios.

El presidente de la Semana Cultural, Raúl de la Dedicación, ha destacado en un comunicado que esta Semana Cultural “pretende ser un espacio de encuentro interno para peñistas de todas las edades, en el que compartir memoria, creatividad y formas de vivir las fiestas, recordando que la peña es, ante todo, una familia”.

Entre las propuestas más destacadas de esta edición figuran:

* Concurso literario de relatos cortos

Como novedad, se ha convocado un concurso de relatos breves entre los peñistas, con el objetivo de fomentar la participación creativa y recoger por escrito vivencias, recuerdos y miradas personales sobre las fiestas y la vida dentro de la peña.

* Exposición fotográfica “Por una Ilusión de Mil Años”

Del 6 al 10 de abril, los peñistas podrán visitar la exposición fotográfica “Por una Ilusión de Mil Años” en la galería exterior del IES Antonio Machado.

La muestra recorre los primeros años de la Peña Ilusión, desde su fundación en 1968 hasta la década de 1990, a través de imágenes históricas y algunos objetos significativos que reflejan su espíritu fraternal y familiar.

* Concurso de dibujo infantil y chocolatada

El viernes 10 de abril se celebrará un concurso de dibujo destinado a los peñistas más pequeños (hasta 12 años). El dibujo ganador ilustrará la portada del cancionero de la peña y otros trabajos serán seleccionados para el interior. La jornada concluirá con una chocolatada, reforzando el carácter familiar de la Semana Cultural.

* Vermut musical y jornada festiva junto al Duero

El sábado 11 de abril se desarrollará un vermut musical amenizado por el grupo de gaiteros “Toques del Duero”, con recorrido por distintos establecimientos y posterior comida de hermandad en el entorno del río Duero.

Durante la sobremesa se dará a conocer el fallo del concurso literario, se reservará un momento especial para los niños y se celebrarán actividades lúdicas como bingo y campeonatos de mus y guiñote.

Con esta Semana Cultural 2026, la Peña Ilusión de Soria reafirma su vocación de entender las fiestas como un espacio de cultura compartida y de comunidad interna, en el que la ilusión se cultiva y se transmite, año tras año, entre generaciones de peñistas.