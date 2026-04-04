San Juan sigue buscando jurados, tras sorteo marcado por despedida del alcalde

Sábado, 04 Abril 2026 22:24

Las fiestas de San Juan 2026 siguen buscando jurados para la cuadrilla de San Juan, tras celebrarse esta tarde el acto del sorteo, marcado por la despedida del alcalde de la ciudad, Carlos Martínez.

La cuadrilla de San Juan seguirá los próximos días buscando una pareja que asuma la responsabilidad de organizar las fiestas en el barrio durante las fiestas de San Juan.

Como marcan las ordenanzas de las fiestas de San Juan, se ha elegido entre una terna propuesta por los jurados pero el nombre elegido no está obligado a asumir el cargo.

La asamblea vecinal del Catapán marcará el plazo máximo para encontrar voluntarios.

Los que si tuvieron su baño sanjuanero, entre un público que volvió a llenar el centro cultural Palacio de la Audiencia, fueron las demás cuadrillas, que cuentan con jurados voluntarios desde enero: La Cruz y San Pedro (María Heras y Rodrigo Heras); Santa Catalina (Graciela Carrillo y Raúl Carnicero); La Mayor (Ana María Mallo y Enrique García); El Rosel y San Blas (Inmaculada Parra e Ignacio Soto); Santiago (Esther María García y Mariano Olalla); San Miguel (Esperanza Gómez y Rubén Mateo); Santo Tomé, San Clemente y San Martín (Noelia María Delso y Víctor Robador); San Esteban (Ángela del Campo y David Miguel); El Salvador (María José Martínez y Miguel Mochales); Santa Bárbara (Vanessa Blasco y Sergio Blasco); La Blanca (Vanessa Gascón y Jesús Latorre).

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, tuvo oportunidad de despedirse de los sanjuaneros, antes de renunciar a la Alcaldía para asumir el 14 de abril el acta de procurador en las Cortes regionales, ante la atenta mirada, entre bambalinas, del que será su sucesor, Javier Antón, que ha fue concejal de la corporación durante varias legislaturas en el inicio de la larga etapa al frente de la alcaldía de Martínez.

“Las personas pasamos, el pueblo permanece”, ha manifestado Martínez, que ha repasado sus recuerdos de las fiestas de San Juan.