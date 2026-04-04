56.291 nacidos en Soria residen en otra provincia española

Sábado, 04 Abril 2026 17:01

62.785 sorianos residen en la provincia que les vio nacer (52,73 por ciento), frente a 56.291 que lo hacen en otras provincias españolas (47,27 por ciento), lo que da un total de 119.076 sorianos.

Soria es la provincia de Castilla y León que encabeza el ranking de sorianos residentes en otras comunidades, según las estadísticas oficiales de la Junta a 1 de enero de 2025.

En Andalucía residen 1.709 sorianos: 108 en Almería, 223 en Cádiz; 148 en Córdoba; 192, en Granada; 90 en Huelva, 102 en Jaén; 427 en Málaga, y 419 en Sevilla.

En Aragón residen 11.883 sorianos: 360 en Huesca, 170 en Teruel y 11.353 en Zaragoza.

En Asturias residen 338 sorianos; en Baleares, 4024, en Las Palmas, 205, en Santa Cruz de Tenerife, 208 y en Cantabria, 412.

En Castilla-La Mancha, residen 1.471 sorianos: 86 en Albacete; 163 en Ciudad Real; 72 en Cuenca; 829 en Guadalajara y 321 en Toledo.

En Cataluña están empadronados 10.980 sorianos: 9.666 en Barcelona; 400 en Gerona; 270 en Lérida y 644 en Tarragona.

En la Comunidad Valenciana residen 2.389 sorianos: 784 en Alicante; 342 en Castellón y 1-263 en Valencia.

En Extremadura están empadronados 280 sorianos: 164 en Badajoz y 116 en Cáceres.

En Galicia residen 474 sorianos: 179 en La Coruña; 58 en Lugo; 47 en Orense y 190 en Pontevedra.

En Madrid están empadronados 16.072 sorianos de nacimiento.

En Murcia hay 290 y en Navarra, 2.919.

En el País Vasco residen 3.302 sorianos de nacimeinto: 609 en Alava; 886 en Guipuzcoa y 1.807 en Vizcaya.

En La Rioja hay empadronados 2.905 sorianos y en Ceuta, 19 y en Melilla 12.

En total, hay 56.291 sorianos de nacimientos que residen en otras provincias de España.

Castilla y León

El número de nacidos en Castilla y León residentes en otras comunidades autónomas a 1 de enero de 2025, alcanza la cifra de 913.172 personas, lo que representa el 33,08 por ciento de la población nacida en Castilla y León residente en España (2.760.390).

Por sexo, el 55,50 por ciento de la población nacida en Castilla y León residente en otras comunidades autónomas son mujeres y el 44,50% son hombres.

Por grupo de edad de la población nacida en Castilla y León que está residiendo en otras comunidades, el 1,17% son menores de 15 años, el 3,38% tiene entre 15 y 29 años, el 37,96% tiene entre 30 y 64 años y el 57,49% tiene 65 o más años.

Por tamaño del municipio de residencia, el 45,69% de los nacidos en Castilla y León residentes en otras Comunidades Autónomas lo hacen en capitales de provincia y el 54,31% en municipios que no son capital de provincia (el 5,10% en municipios de hasta 5.000 habitantes, el 11,50% en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes y el 37,71% en municipios de más de 20.000 habitantes).

Por comunidad autónoma de residencia, destaca que el 38,30 por ciento de los nacidos en Castilla y León está residiendo en la Comunidad de Madrid, el 14,93 por ciento en el País Vasco y el 10,86 por ciento en Cataluña.

En términos anuales, respecto al dato a 1 de enero de 2024 ha disminuido el número de nacidos en Castilla y León residentes en otras Comunidades (-1,58%). Por Comunidad Autónoma de residencia de la población, disminuye en todas las comunidades siendo los descensos más destacados en el País Vasco (-2,67%) y Cataluña (-2,59%).