Lafuente y Muñoz Brieva recogen premios de concurso fotográfico de Semana Santa de Soria

Lunes, 06 Abril 2026 15:44

La Junta General de Cofradías de Soria ha entregado el Jueves Santo los premios del XVIII Concurso de Fotografía de la Semana Santa de Soria.

La entrega ha servido para poner de nuevo en valor la mirada artística de los fotógrafos sobre una de las celebraciones más representativas de Soria.

En la categoría individual, Saturnino Lafuente Hernández se ha alzado con el primer premio por tercer año consecutivo, con la imagen titulada “Consummatum Est”

Por su parte, en la categoría de colección, el galardón ha recaído en Luis Javier Muñoz Brieva, quien ha sumado un nuevo reconocimiento a su trayectoria en este concurso, tras haber conseguido el primer premio individual en 2017 y el de colección en 2023.

Muñoz ha ganado su galardón con la colección titulada “Anima Christi in Manibus”.

El certamen, ya consolidado dentro de la programación de la Semana Santa de Soria y que ha alcanzado su XVIII edición, continúa atrayendo a participantes que capturan la esencia, la emoción y los momentos más representativos de las procesiones y tradiciones de la ciudad.