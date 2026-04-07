Más participación que nunca en IX edición de concurso provincial de la croqueta

Martes, 07 Abril 2026 09:02

ASOHTUR ya tiene fechas para la novena edición del concurso provincial de la croqueta. Será del 17 al 26 de abril y se podrán degustar hasta 27 propuestas, más que nunca. El año pasado se vendieron más de 26.000 en 19 establecimientos.

“Soria tiene un problema.Y es que este abril… hay demasiadas croquetas increíbles que probar”, ha animado la agrupación soriana de hostelería.

Del 17 al 26 de abrir se celebrará De Tapas por Soria, que permitirá degustar hasta 27 formas de elaborar una croqueta, en sendos establecimientos de Soria y provincia.

La gastronomía soriana volvió a brillar con luz propia gracias al VIII Concurso Provincial de la Croqueta, un certamen celebrado en la primavera de 2025 que no solo premió el talento culinario de los hosteleros locales, sino que también sirvió para reforzar el papel de la cocina como eje de dinamización turística y cultural en la provincia.

Las Jornadas de la Croqueta se han convertido en una cita imprescindible en el calendario gastronómico soriano, capaces de atraer visitantes, movilizar al público local y visibilizar el talento de la hostelería.

Las Jornadas de la Croqueta, celebradas del 28 de marzo al 6 de abril de 2025, contó con la participación de 19 establecimientos —17 en la capital y 2 en la provincia— y sirvieron más de 26.200 croquetas, una cifra récord que ha superado las expectativas de la organización.



ASOHTUR detectó un importante flujo de visitantes de otras provincias, lo que refuerza el componente turístico del evento

La croqueta ‘Duxelle de champiñón’ del Bar Restaurante El Tilo de Vallecas conquistó el año pasado al jurado profesional por su equilibrio, profundidad de sabor y técnica impecable, alzándose con el primer premio en la categoría de ‘Mejor Croqueta Provincial’, en el concurso organizado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo de Soria (ASOHTUR) dentro de las VIII Jornadas de la Croqueta.

Elaborada con leche, harina, nata, mantequilla, champiñón, chalota, queso parmesano y maíz, esta joya gastronómica demostró que la sencillez bien ejecutada puede alcanzar niveles de alta cocina, según el jurado de expertos del CIFP La Merced de Soria, que han decidido los premios en esta categoría, destacando de la ganadora el mérito de haber puesto en valor productos humildes tratados con mimo.

El segundo premio recayó en el Bar Restaurante El Fogón del Salvador, con su ‘Croqueta marina’, una explosiva combinación de mejillón, escabeche y una intensa salsa de carabinero.

La presentación, sobre una lata que recuerda las conservas, ha aportado un guiño visual y conceptual muy valorado.



El jurado, coordinado por el CIFP La Merced, otorgó además el tercer premio ex aequo a dos propuestas que han captado su atención por caminos muy distintos.

El Parador de Turismo Antonio Machado presentó la croqueta ‘Del mar y de la montaña’, una original versión de pollo en pepitoria acompañada de una tortita de camarones que ha jugado con contrastes de texturas y sabores.

El otro tercer premio fue para la ‘Croqueta de carrillada asada con pera confitada al vino’ del Bar Restaurante Santo Domingo II, que apostó por una elaboración rotunda, con la melosidad de la carrillada y el dulzor perfumado de la pera al vino tinto, logrando un resultado complejo y evocador.

En la categoría popular, elegida por votación online a través de la web detapasporsoria.com, ‘La croqueta más coqueta’ del Bar Restaurante Casa Arévalo fue la favorita del público, con un 19,34 % de los votos.

Su bechamel cremosa elaborada con mantequilla de Soria y sobrasada, coronada con crema de queso de Oncala, cacahuetes caramelizados, huevo hilado y miel de Soria, supuso una auténtica explosión de sabores y texturas.