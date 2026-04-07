UGT emplaza a adecuar bases y retribuciones en transporte sanitario de Soria

Martes, 07 Abril 2026 11:44

UGT ha emplazado a la empresa concesionaria del transporte sanitario en Soria a que acondicione adecuadamente cuatro de sus bases en la provincia, antes del verano, y adecúe las retribuciones de sus trabajadores al del resto de Castilla y León.

Ignacio Mialdea, secretario general UGT sp Soria, junto con Tomás Pérez Ureña, secretario general UGT sp Cyl, Marta Vían, secretaria de Transporte Sanitario UGT sp Csyl, y María Yusta, de Transporte Sanitario UGT Soria, han explicado la situación de estos trabajadores en la provincia.

Ha reiterado que reivindican la categoría de enfermeros sanitarios a las empresas del sector y no de camilleros y conductores

“Es de vital importancia reconocer la categoría, porque para acceder al puesto de trabajo de técnico en transporte sanitario en emergencias, si se reconoce” ha señalado.

En la mayoría de puntos de las denuncias presentadas por UGT se les ha dado la razón en casi todas.

No se puede improvisar ni en dependencias de vehículos ni espacios de estancias para profesionales, ha reiterado.

“Tienen que aportar los profesionales los propios enseres, como sofá y cocina, y además falta privacidad para los trabajadores ni garantiza adecuado descanso”, ha señalado.

Además ha informado que denunciaron estado de las taquillas y la separación de ropa.

“Es obligado por lal empresa el lavado y mantenimiento de la vestimenta, cosa que está prohibido”, ha señalado.

Marta Vían ha explicado que el transporte sanitario es un servicio que concesiona la Junta con contratos con empresas.

Un grupo grande tiene ocho de las nueve provincias y Soria tiene otra empresa distinta.

Ha asegurado que la Junta ha ido abandonando este servicio y UGT quiere que se recupere el mismo.

La Junta tiene que dotar de buenas capacidades y condiciones a todo el sistema del transporte sanitario.

“Hemos encontrado deficiencias en todas las bases, sobre todo en Soria, cuando son personas a las que se les exige una titulación, que la Junta no reconoce. Este trabajo tiene que estar considerado como lo que es. Y así se les debe pagar”, ha reclamado.

Las bases pueden ser de dos tipos: la que ponen la empresa o dotación de espacios de Sacyl.

“Hemos notado deficiencias en ambas bases. La más importante es la de la ropa. Todos entendemos que en un accidente de tráfico, los trabajadores no pueden llevársela a lavar en casa, por ser u n peligro biológico evidente. La Junta debe repararlo y esperamos el apoyo de la empresa para hacerlo” ha señalado.

Los técnicos de emergencias sanitarias de Soria no cobran lo mismo por salir la licitación más tarde, por lo que ha pedido sensibilidad a la empresa para que adelante la subida.

Tomás Pérez ha resaltado que llevan denunciando semanas una situación y la inspección de Trabajo les ha dado la razón.

Las bases de Almazán, Burgo, San Esteban de Gormaz y Agreda tienen que ser arregladas, según ha dictado la propia Inspección de Trabajo.

“Las bases no son una cuadra. Es un lugar de trabajo y tienen que estar acondicionada” ha señalado.

Pérez ha apuntado que UGT quiere negociar con la empresa, para que se dé cuenta que las bases son zonas de trabajo y tienen que estar totalmente adecuadas.

“Al igual que en los hospitales hay áreas de descanso, los trabajadores de transporte sanitario necesitan momentos para esperar en las bases”, ha apuntado.

Pérez ha asegurado que las empresas están acostumbradas a no subir los salarios hasta que la Administración no sube contratos.

“Pedimos tanto a las empresas como a la Junta, que todos los trabajadores del transporte sanitario cobren lo mismo”, ha reclamado.

Pérez ha insistido en que los trabajadores no tienen la culpa de estos desfases y cargar con los mismos.

Además ha pedido que la Junta priorice a las empresas de la Comunidad, que son las que realmente crean empleo y fijan población.

La empresa ha asegurado que está dispuesta a sentarse y UGT espera que antes del verano estén arregladas las bases y los trabajadores de Soria tengan las mismas condiciones retributivas que en las restantes provincias.

“La Junta tiene que estar encima de la concesión y de que se cumplan las condiciones de la misma; la Junta no puede mirar para otro lado”, ha pedido.

El desfase retributivo en los trabajadores de Soria -entre 200 a 250- respecto a la de otras provincias es de 400 euros anuales.

Hay trece bases en la provincia.