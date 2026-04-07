Primera dispensación de medicamentos en Soria con receta electrónica concertada de MUFACE

Martes, 07 Abril 2026 12:47

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha asistido esta mañana en una farmacia de la capital soriana a la primera dispensación de medicamentos realizada en la provincia mediante la receta electrónica concertada de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

Esta acción ha permitido visualizar de forma práctica la entrada en funcionamiento de un sistema que extiende la receta electrónica a los mutualistas adscritos a entidades concertadas y que supone un cambio de gran alcance para la atención farmacéutica en la provincia.

La receta electrónica concertada mejora la comodidad del mutualista, ordena la relación entre prescripción y dispensación, facilita el trabajo de médicos y farmacéuticos y aporta más seguridad al conjunto del sistema. En una provincia como Soria, donde una parte importante del colectivo mutualista tiene edad avanzada y donde el factor distancia condiciona muchas gestiones cotidianas, esta implantación adquiere además una dimensión práctica inmediata.

La implantación de este modelo alcanza en Soria a 2.975 mutualistas de entidad concertada que hasta ahora seguían utilizando recetas en papel. Esa cifra forma parte de un colectivo provincial de 4.716 mutualistas. De ellos, 1.741 habían optado por la sanidad pública y ya disponían de receta electrónica, mientras que los 2.975 adscritos a entidades concertadas son quienes se incorporan ahora a este sistema. Dentro de ese grupo figuran 2.334 mutualistas titulares y 641 beneficiarios. El dato tiene una relevancia especial en una provincia envejecida y dispersa, ya que el 35,30 por ciento del colectivo mutualista en Soria tiene más de 65 años.

SIREM

La dispensación efectuada hoy simboliza la entrada plena en Soria del Sistema Integral de Receta Electrónica de MUFACE (SIREM) para la modalidad concertada. Se trata de un proyecto de transformación digital que sitúa al mutualista en el centro del proceso y que busca trasladar a este ámbito las ventajas que ya ofrece la receta electrónica en la sanidad pública. En términos prácticos, el sistema permite que la prescripción, el visado cuando resulte necesario y la dispensación queden integrados en un circuito digital más ágil, más seguro y más sencillo para el usuario. El acceso se realiza a partir de la tarjeta sanitaria de la entidad concertada, de modo que el mutualista no depende ya del talonario en papel para obtener su medicación.

La implantación de la receta electrónica concertada en MUFACE no responde solo a una mejora tecnológica.

También responde a una necesidad asistencial y organizativa. El mutualismo administrativo se apoya en la libre elección de asistencia sanitaria, pública o concertada, dentro del Sistema Nacional de Salud. Esa doble vía había generado hasta ahora una diferencia importante en el acceso a la receta electrónica.

Los mutualistas de opción pública ya disponían de ella en todo el territorio, mientras que quienes habían elegido entidades concertadas seguían utilizando en muchos casos el soporte en papel. El despliegue de SIREM corrige esa diferencia y facilita un modelo más homogéneo y más acorde con la realidad digital del sistema sanitario.

En Soria, esta puesta en marcha ha sido posible gracias al trabajo coordinado de varias instituciones.

MUFACE ha impulsado el proyecto a través de su Dirección General, del Departamento de Prestaciones Sanitarias y de su unidad tecnológica, con apoyo técnico de la Agencia Española de Administración Digital.

En el plano territorial, el Servicio Provincial de MUFACE en Soria ha mantenido la interlocución necesaria con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, con el colectivo médico y con las entidades concertadas, en este caso ASISA y ADESLAS. Esa colaboración institucional ha resultado esencial para que el sistema llegue a las oficinas de farmacia y a las consultas médicas en condiciones de operatividad real.

Facilidad de uso

Uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es la facilidad de uso para el mutualista. MUFACE considera que la receta electrónica concertada simplifica trámites y elimina barreras que hasta ahora afectaban de forma especial a las personas mayores, a los pacientes crónicos y a quienes residen en el medio rural. En muchos casos, la receta en papel obligaba a varias gestiones presenciales para obtener talonarios, tramitar visados o renovar prescripciones. La nueva herramienta reduce desplazamientos, ahorra tiempo y evita trámites que resultaban especialmente gravosos fuera de la capital. Para un paciente crónico, además, la prescripción electrónica puede disminuir de forma notable la frecuencia de las visitas destinadas solo a renovar recetas.

La receta electrónica aporta también ventajas claras en materia de seguridad, trazabilidad y protección de datos.

Cada prescripción queda vinculada al profesional que la emite y al paciente que la recibe. Ese registro mejora el control del gasto farmacéutico, facilita el análisis del uso racional de los medicamentos y reduce riesgos asociados al papel, como errores de cumplimentación, extravíos o posibles fraudes por suplantación. El circuito digital limita además la circulación innecesaria de documentación y protege mejor la información sanitaria del mutualista. En un contexto en el que la calidad del dato y la seguridad de los procesos resultan decisivas, esta evolución tiene un valor evidente para la administración, para los profesionales sanitarios y para el propio usuario.

El nuevo sistema beneficia también a médicos y farmacéuticos. Para los facultativos, la receta electrónica ofrece una visión más completa del tratamiento farmacológico del paciente y facilita un seguimiento más ordenado de las prescripciones activas. Para las farmacias, el proceso de dispensación gana en rigor, en seguridad y en capacidad de comprobación. La oficina de farmacia asume, una vez más, un papel esencial como punto de proximidad sanitaria, muy especialmente en provincias como Soria, donde su presencia vertebra la atención diaria en muchos municipios. La participación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria en esta fase de despliegue subraya precisamente ese papel de capilaridad territorial y de garantía profesional.

A ello se suma una mejora relevante en términos de sostenibilidad y organización administrativa. La extensión de la receta electrónica reduce el uso masivo de papel, disminuye el envío postal de talonarios y descarga tareas burocráticas en las oficinas de MUFACE. Esa simplificación permite dedicar más tiempo a la atención directa al mutualista y mejora la eficiencia del servicio público.

El cambio no afecta solo al soporte de la receta. Afecta al conjunto del proceso y a la calidad del servicio que reciben las personas afiliadas a la mutualidad.

Interoperabilidad en otras comunidades autónomas

Otra de las ventajas del sistema es la interoperabilidad. Los mutualistas pueden retirar sus medicamentos en las comunidades autónomas donde la receta electrónica de MUFACE ya está implantada, lo que facilita la continuidad de los tratamientos fuera de la provincia de residencia y aporta una mayor comodidad a quienes se desplazan por motivos personales, familiares o laborales.

Esta posibilidad amplía la utilidad práctica del nuevo modelo y refuerza la accesibilidad a la prestación farmacéutica.

La implantación en Soria forma parte del despliegue de SIREM en Castilla y León, incorporada al sistema en abril de 2026. La comunidad autónoma cuenta con 106.137 mutualistas, de los que 39.773 corresponden a la opción pública y 66.364 a la concertada. A finales de febrero, el acceso a receta electrónica, sumadas la opción pública y la concertada ya desplegada, alcanzaba en el conjunto del país en torno al 79 por ciento del colectivo mutualista.

En el acto de esta mañana han estado presentes, además del subdelegado, la directora del Servicio Provincial de MUFACE en Soria, María José Heredia; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria, Javier Alonso; el presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta; el gerente de ASISA, Nacho Zapatero; el delegado de ADESLAS, Juan Madrigal, además de un mutualista de ADESLAS y otro de ASISA, el propio subdelegado.