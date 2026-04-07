Dos jornadas para que pymes y autónomos saquen más partido a WhatsApp e Inteligencia Artificial

Martes, 07 Abril 2026 12:54

La Oficina Acelera pyme de FOES impulsa dos jornadas para ayudar a pymes y autónomos a sacar más partido a WhatsApp y la Inteligencia Artificial en la comunicación empresarial.

WhatsApp se ha convertido en una herramienta habitual de comunicación, también en el ámbito empresarial, y cada vez son más las pymes y autónomos que la utilizan para relacionarse con sus clientes.

Con el objetivo de ayudarles a hacerlo de forma más eficaz, segura y estratégica, la Oficina Acelera pyme de FOES ha organizado dos jornadas formativas centradas en su uso profesional y en las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial aplicada a esta herramienta de comunicación.

Las sesiones se celebrarán el próximo miércoles y jueves, 8 y 9 de abril, en horario de 8.30 a 10.00 horas, en el EspacioFOES (calle Manuel Vicente Tutor, número 6, tercera planta), e incluirán un enfoque teórico y práctico complementario, orientado a facilitar la aplicación directa de estas herramientas en el día a día de las empresas.

La primera jornada, que tendrá lugar el miércoles 8 de abril bajo el título 'WhatsApp para vender más de modo seguro', abordará las principales funcionalidades de WhatsApp Business aplicadas al entorno empresarial.

Durante la sesión se tratarán aspectos como la gestión eficiente de conversaciones comerciales, la automatización de respuestas, la creación de catálogos de productos o la mejora de la atención al cliente.

Asimismo, se analizarán los aspectos normativos, de privacidad y de ciberseguridad asociados a su uso, con el fin de minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento legal.

Para participar en esta actividad es preciso inscribirse previamente en: https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=1152.

La segunda jornada, prevista para el jueves 9 de abril con el título 'Emprendimiento mediante asistentes de WhatsApp con IA', dará continuidad a la anterior profundizando en el potencial de la Inteligencia Artificial aplicada a la comunicación empresarial.

En ella se explicará cómo los asistentes conversacionales y chatbots pueden integrarse en WhatsApp para automatizar la atención al cliente, mejorar los tiempos de respuesta, impulsar las ventas y, en definitiva, mejorar la eficiencia, abriendo la puerta además a nuevas oportunidades de negocio. Además, se presentarán ejemplos reales de pequeñas empresas y startups que ya utilizan estas soluciones, así como las posibilidades de emprendimiento vinculadas a este tipo de herramientas. Para participar en esta segunda jornada es necesario también inscribirse previamente.

En este caso, en el siguiente enlace: https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=1153.

Ambas jornadas comparten un enfoque práctico y divulgativo, basado en ejemplos reales y soluciones adaptadas a las necesidades de las pequeñas empresas, con el objetivo de que los asistentes puedan incorporar estas herramientas a su operativa de una forma sencilla y con una visión estratégica, mejorando la relación con sus clientes y aumentando su competitividad.

La información sobre ambas citas está disponible en la web de la Oficina Acelera pyme de FOES: https://acelerapymedigitalsoria.es/eventos/.

Estas sesiones informativas se enmarcan dentro de la labor que desarrolla la Oficina Acelera pyme de FOES para impulsar la transformación digital de pymes y autónomos, ofreciendo un espacio de asesoramiento, sensibilización y apoyo tecnológico, independientemente del tamaño o ubicación de las empresas.

Con esta Oficina, FOES refuerza su papel como referente en digitalización en la provincia de Soria y garantiza que todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, cuenten con el apoyo necesario para incorporarse plenamente a la industria 4.0 y afrontar con éxito los retos del siglo XXI.

Las Oficinas Acelera Pyme, impulsadas en toda España por Red.es -entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial- cuentan en su convocatoria 2025 con una ayuda concedida de 29 millones de euros para fomentar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

El importe máximo de la ayuda alcanza el 80% del presupuesto subvencionable y está financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027 y el Gobierno de España.