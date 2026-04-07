La Semana Santa llena Soria y supera las expectativas del sector hostelero

Martes, 07 Abril 2026 15:17

La Semana Santa ha dejado un balance muy positivo para la hostelería soriana y ha confirmado el fuerte tirón turístico de Soria, según ha resaltado ASOHTUR.

La provincia ha rozado el lleno en los días centrales, con una elevada afluencia de visitantes que ha impulsado la actividad tanto en hoteles como en restauración, con una distribución equilibrada entre la capital y el medio rural. La combinación de tradición, climatología favorable y el propio atractivo de Soria han vuelto a situar a la provincia como una de las opciones destacadas del turismo de interior y mostrar su capacidad para atraer visitantes.

Según el sondeo realizado por ASOHTUR entre los establecimientos sorianos, los hoteles han rozado el completo los días centrales (de jueves a sábado), con un media cercana al 100% de ocupación.

Los buenos datos se han extendido incluso hasta el domingo, rondando el 90 por ciento.

En algunos casos, además, la actividad se ha prolongado más allá de los días festivos, manteniéndose las reservas durante esta semana. En restauración la valoración aún es más optimistas, ya que bares y restaurantes de Soria han estado llenos durante todos los días de la Semana Santa.

A la vista de estos datos, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo ha realizado una valoración “muy positiva” del desarrollo de la Semana Santa en la provincia, tras “superar las previsiones iniciales” y “alcanzar niveles de ocupación importantes”.

Desde el sector han estimado que este buen comportamiento ha estado favorecido por varios factores.

Por un lado, la coincidencia con festivo este lunes en comunidades autónomas como La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco, mercados emisores habituales de turismo hacia Soria, lo que ha contribuido a alargar las estancias y aumentar la afluencia de visitantes.

A ello se ha sumado una climatología favorable, así como el atractivo propio de la Semana Santa soriana, cuyo programa de actos religiosos y tradiciones continúa consolidándose como un importante reclamo turístico.

El perfil predominante ha sido el turismo nacional, en línea con la tendencia que se viene observando en los últimos años.

En este sentido, desde ASOHTUR se ha apuntado también a un contexto económico marcado por la incertidumbre, que está impulsando la elección de destinos de interior, más accesibles y competitivos, frente a otros viajes de mayor coste.

No obstante, desde la agrupación han recordado que este buen resultado convive con un escenario complejo para el sector, marcado por el incremento generalizado de costes -energéticos, laborales y de suministros- que continúa presionando la rentabilidad de los negocios hosteleros.

Pese a ello, ASOHTUR ha valorado de forma muy positiva la respuesta de la demanda durante esta Semana Santa, que refuerza el posicionamiento de Soria como destino turístico de interior y anima al sector a afrontar con optimismo la próxima temporada.