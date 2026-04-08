La nueva edición de Desafío UVa llega a Valonsadero cargada de novedades

Miércoles, 08 Abril 2026 09:11

La nueva edición del Desafío UVa llegará el próximo 18 de abril al monte Valonsadero, en Soria, cargada de novedades.

Aunque se mantiene el formato de otras ediciones, la organización ha decidido despedirse de algunas pruebas clásicas para dar la bienvenida a actividades más dinámicas y participativas.

Año tras año, la organización del Desafío UVa representa un importante reto para el Campus de Soria, que busca fusionar dos de las grandes fortalezas distintivas de Soria: la actividad deportiva y la impresionante belleza natural de Valonsadero.

La prueba se celebrará el 18 de abril, a partir de las 10:30 horas, en el monte Valonsadero.

Es una carrera individual o por equipos que tiene unos 7 kilómetros aproximadamente en la que el recorrido viene determinado por unas pruebas.

La salida será por tandas de 5-10 personas cada 2 minutos.

El objetivo principal de esta prueba es revelar el potencial de Valonsadero como espacio de ocio activo.

Además, este año se ha introducido otra novedad: la participación de niños y niñas de 6 a 13 años, quienes podrán disfrutar de su propio desafío acompañados de un adulto en todo momento.





Información sobre las inscripciones

¿Dónde me inscribo? Exclusivamente AQUÍ con fecha límite jueves 15 de abril a las 23:55.

El número máximo de dorsales será de 150.

No se admitirán inscripciones el día de la prueba ni fuera de plazo.

Cuota de Inscripción: 5 euros/persona, tanto niños como adultos.

En efectivo en el momento de recoger el dorsal.

Puedes participar de manera individual o por equipos.

Si vas participar por equipos tienes que poner el nombre del equipo en la inscripción (vete pensando uno), las inscripciones se realizan de manera individual.