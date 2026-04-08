La nueva edición de Desafío UVa llega a Valonsadero cargada de novedades
La nueva edición del Desafío UVa llegará el próximo 18 de abril al monte Valonsadero, en Soria, cargada de novedades.
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Aunque se mantiene el formato de otras ediciones, la organización ha decidido despedirse de algunas pruebas clásicas para dar la bienvenida a actividades más dinámicas y participativas.
Año tras año, la organización del Desafío UVa representa un importante reto para el Campus de Soria, que busca fusionar dos de las grandes fortalezas distintivas de Soria: la actividad deportiva y la impresionante belleza natural de Valonsadero.
La prueba se celebrará el 18 de abril, a partir de las 10:30 horas, en el monte Valonsadero.
Es una carrera individual o por equipos que tiene unos 7 kilómetros aproximadamente en la que el recorrido viene determinado por unas pruebas.
La salida será por tandas de 5-10 personas cada 2 minutos.
El objetivo principal de esta prueba es revelar el potencial de Valonsadero como espacio de ocio activo.
Además, este año se ha introducido otra novedad: la participación de niños y niñas de 6 a 13 años, quienes podrán disfrutar de su propio desafío acompañados de un adulto en todo momento.
Información sobre las inscripciones
¿Dónde me inscribo? Exclusivamente AQUÍ con fecha límite jueves 15 de abril a las 23:55.
El número máximo de dorsales será de 150.
No se admitirán inscripciones el día de la prueba ni fuera de plazo.
Cuota de Inscripción: 5 euros/persona, tanto niños como adultos.
En efectivo en el momento de recoger el dorsal.
Puedes participar de manera individual o por equipos.
Si vas participar por equipos tienes que poner el nombre del equipo en la inscripción (vete pensando uno), las inscripciones se realizan de manera individual.