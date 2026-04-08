Torrezno de Soria participa con stand propio, por primera vez, en Salón Gourmets

Miércoles, 08 Abril 2026 12:46

La Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria vuelve a participar en una de las ferias de alimentación con mayor prestigio y más visitas de España, el Salón Gourmets, que este año celebra su 39 edición y que tendrá lugar del 13 al 16 de abril en el Recinto Ferial IFEMA de Madrid.

Es la tercera ocasión en la que Torrezno de Soria presentará sus novedades en este certamen con stand propio.

Además, es la primera vez que acude con un espacio de estas características en un año par, en el que coincide con la celebración de Alimentaria en Barcelona, con tan solo tres semanas de diferencia entre ambas citas.

Para esta ocasión, se contará con una superficie de 87 metros cuadrados, que se divide en tres espacios diferenciados: una zona de exposición común, audiovisuales y reunión de 12 metros cuadrados, un almacén y zona de trabajo interno de 24 metros cuadrados y una zona de exposición para las seis empresas que acuden, de 51 metros cuadrados.

Se trata de la edición de Salón Gourmets a la que acude un mayor número de empresas de la Asociación de Fabricantes con un espacio propio.

Se ha prescindido de la zona de show cooking, al haber tenido un protagonismo destacado en Alimentaria Barcelona.

El espacio del Torrezno de Soria, como en la edición anterior de Salón Gourmets, no dejará indiferentes a los visitantes al contar con una llamativa reproducción en 3D del producto embajador de la provincia, de 3 metros de anchura y ubicado en la parte más alta del stand. Además, se dispondrá de un vídeo wall (pantalla de grandes dimensiones) de 3,5 metros de ancho por 2 de alto.

Torrezno de Soria ocupará un lugar destacado dentro de la feria, en el Pabellón 4 stand 4H02, en el mismo pasillo y justo enfrente del stand de la Diputación Provincial de Soria.

Salón Gourmets es la Feria de Alimentación y Bebidas de calidad con mayor relevancia de Europa y uno de los referentes más prestigiosos del mundo, presentando el mejor escaparate de tendencias de alta gama.

Con una trayectoria de 39 ediciones, cifras crecientes y un espíritu netamente comercial, es la plataforma más visitada y un encuentro de profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico: restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado.

La 39ª edición del Salón Gourmets (SG) se perfila como el gran escaparate de la excelencia, el prestigio y la variedad de los productos de la despensa española.

En la pasada edición reunió a más de 2.000 expositores y más de 50.000 productos selectos de todo el mundo, y albergó más de 1.000 actividades dirigidas al público profesional.

Para esta edición se espera sobrepasar esas cifras: se estima que se presentarán más de 55.000 productos, más de 1.500 de ellos novedades; más de 110.000 visitantes profesionales asistirán a la feria; más de 15.000 compradores extranjeros acudirán a la cita.

Y se genera un volumen de negocio que superará los 250 millones de euros.